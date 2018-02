Pražský fantom konečně odložil masku. Nový Mercedes A v plné parádě

, aktualizováno

To je to auto, které při neustálém brouzdání Prahou dráždilo kolemjdoucí. Bez maskování by budilo méně pozornosti, než když na sobě mělo černobílé strakaté polepy a různé nástavce a výdechy. Mercedes třídy A je tu v novém provedení, je to zas konvenční hatchback, trhákem má být vymazlený interiér.