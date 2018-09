Čech pečuje o vůz mistra světa rallye. Ogierovi radí a nastavuje mu auto

Na pozici „car inženýra“ je Poláček zodpovědný za Ogierův rallyový speciál Ford Fiesta WRC. Potkali jsme se s ním na Finské rallye. Ogier byl zrovna na trati a Milan Poláček - jediný Čech na podobné pozici v celé WRC (World Rallye Championship) - si na nás v servisním zázemí stáje M-Sport, která připravuje Fordy, našel půl hodiny.

Milan Poláček pracuje v týmu pětinásobného mistra světa v rallye Sébastiena Ogiera.

Jak se kluk z moravských vinic dostane do nejužšího týmu francouzského mistra světa v rallye. A ještě na takovou prestižní pozici?

Vlastně náhodou. Žádná láska k autům od dětství u mě nebyla. Jsem od Kyjova a tam motorsport moc nefrčí, spíš fotbal. A já jsem ještě před pár lety o rallye nevěděl skoro nic. Nikdy jsem o tom nesnil, neplánoval to. Vystudoval jsem strojařinu a jediná zkušenost s motorsportem byla moje práce v týmu Formule Student v Dánsku a v Brně. Na první rallye jsem se byl podívat těsně před nástupem do Škodovky. O to příjemnější je, že jsem se do té současné pozice dostal.

Co jste ve Škodě Motorsport dělal?

Na začátku kreslení a design. Jenže už po půl roce jsem cítil, že to není ono. Stihl jsem za tu dobu ale poznat celý tým a začalo mi být jasné, co bych vlastně chtěl dělat. Ta role, která se mi líbila nejvíc, byla „car inženýr“, protože ten má s autem nejvíc co do činění a navíc je uprostřed sportovního dění. Komunikuje s pilotem a má na starosti komplet celé to auto. No a v té době se shodou okolností hledal testovací inženýr pro kategorii R5, a tak jsem šel přímo z designu testovat. Dostal jsem se k Honzovi Kopeckému (český rallyový jezdec, několikanásobný mistr ČR) a dva roky s ním jezdil český šampionát a WRC2.

Kudy vedla cesta ze Škodovky do ciziny?

V roce 2016 jsem se rozhodl zkusit něco venku a obešel jsem všechny WRC týmy. Nabídka M-Sportu byla absolutně nejlepší. Říkal jsem, že bych chtěl u nich do roka pracovat na autě pro WRC a oni mi tu možnost dali. Tehdy jsem nevěděl, s jakým pilotem to bude. Nastoupil jsem, podobně jako u Škodovky, do testování. Ke konci roku však odešel Sébastienův inženýr, tak hledali někoho místo něho. No a protože jsem s tím autem už nějaké zkušenosti měl, tak to nabídli mě. To samozřejmě nešlo odmítnout.

Sébastien Ogier je velká hvězda, jak se vám s ním pracuje?

Má obrovské zkušenosti. Když vyhrál svůj první titul, já teprve začínal ve Škodovce kreslit R5. Je to docela neuvěřitelné, že mu teď radím. Jeho komentáře k autu jsou mnohem preciznější, než na které jsem zvyklý od jiných pilotů. On ví, co chce. Ví, jak se má auto chovat, a dokáže si přesně říct, co chce změnit. Ale naopak, někdy má třeba nějaký nápad, ale nedokáže přesně určit tu oblast na kterou bychom se měli zaměřit. Řekne třeba: potřeboval bych to auto trošku přesnější na řízení. No a pak už je na mně určit, kterým směrem jít.

Dokáže se taky naštvat, rozčílit?

Určitě. Třeba hned na rallye ve Švédsku, na začátku sezony, to jsme se pořádně ještě neznali. Auto mu hodně klouzalo, bojovali jsme tam prostě úplně se vším. Neměl radost on a já samozřejmě taky ne.

A jak se to projevuje, když nemá radost, řve?

To ne, naopak. Komunikace z jeho strany pak začne být taková stručnější. Už nemluví ve větách, omezuje se na pouhá slova. Je to naprosto pochopitelné. Je na něj proti jiným pilotům daleko větší mediální tlak. Takže když se nedaří a všichni se ho ptají, co je špatně - a on to kolikrát neví - je to pro něj velmi náročné. Navíc je velmi soutěživý, což se také hodně projevuje. Jakmile není na vrcholu, nebo prostě není v tom boji o špičku, tak je na něm okamžitě vidět, jak je to pro něj těžké.

Když rallye skončí a ze Sébastiena spadne tlak, je pak trochu osobnější, nebo pořád žije ve svém světě a vám se neotevře?

Je samozřejmě v trochu jiné pozici než ostatní piloti, má svůj svět. Ale musím říct, že jakmile ten stres po rallye opadne, tak je to hodně otevřený a milý člověk. Například po Monte Carlu jsme spolu byli na závěrečné galavečeři. Byli tam s manželkou a skvěle jsme si popovídali. I o jiných věcech než je rallye. Bavili jsme se o dětech, o tom kde bydlí, o lyžování. Bylo to super.

Vaším hlavním úkolem je příprava a servis auta. Jak je rallyový speciál náročný na servis - třeba ve srovnání se sériovým autem?

Sériové vozy jsou rozhodně náročnější. Závodní auto je dělané vyloženě tak, aby jednotlivé díly byly co nejrychleji vyměnitelné. Cokoliv s na tom autě stane, musíte zvládnout vyměnit do 30 minut (limit daný pravidly soutěže; mechanici mají při polední pauze na opravu právě pouhou půlhodinu, večer pak 45 minut - pozn. red.)



Teoreticky bychom měli za půl hodiny zvládnout vyměnit převodovku. Ale u těchto aut je to dost složité, takže to vychází opravdu tip top. Převodovka je takové maximum, co dovedeme. U sériového auta vám to bude trvat hodiny - ovšem já jsem se sériovým autem nikdy nepracoval, pouze když jsem si něco opravoval na svém vlastním autě.

Jak servis závodního auta při rallye vypadá?

V týmu jsou tři auta a na ně máme povolených 12 mechaniků. Během poledního servisu přijíždějí vozy hned po sobě a na každém tak pracují čtyři mechanici - servis probíhá najednou. Ale večer je to jiné. Sice máme limit 45 minut na auto, ale je jedno, kdy začneme. Takže auta můžeme dělat jedno po druhém, a to pak je k dispozici všech dvanáct mechaniků na každý vůz.

Co všechno bývá na autě potřeba udělat, když se nestane nic závažného?

V takovém případě jde většinou o preventivní výměnu oleje a hlavně kontrolu všech podvozkových částí, protože auto dostává neskutečný záběr. Musíme tak zkontrolovat, jestli se někde něco neuvolnilo, nebo něco neteče. A pak takové drobnosti: výměna stabilizátoru, tlumiče. Když na autě opravdu není žádné poškození, tak ten večerní servis se smrskne na 25 – 30 minut. Ovšem když je třeba například vyměnit převodovku, zabere to čas.

Jaká je při tom vaše role, úkolujete jednotlivé mechaniky?

Každé auto má svého prvního mechanika. Když potřebuju cokoliv na autě udělat, tak jdu přímo za ním a on si práci rozdělí s ostatními. Během poledního a večerního servisu to ale funguje trochu jinak, protože i první mechanik má svoji předem danou práci na autě a není možné, aby obíhal kluky a říkal jim, co mají dělat. Takže pokud přijde nějaká extra práce během servisu, tak je obejdu sám.

Je ještě někdo přímo nad vámi?

Máme šéfinženýra, který nemá na starosti žádné auto, ale který všechny inženýry, jako jsem já, koordinuje.

Působí v podobné pozici ve WRC nějaký další Čech?

Vím o pár mechanicích. Dva byli v Hyundai, teď je tam ale už jen jeden. Nevím, jestli někdo další. U nás v M-Sportu pracoval kluk na stavbě motoru, ale teď už tam taky není. A loňskou sezonu měl českého inženýra Mads Osberg. A jeden motorový inženýr vlastně pracuje pro Toyotu. Ale v té pozici, co pracuji já, nevím o nikom.