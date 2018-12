Fešácký pick-up Mitsubishi dostal drsnou tvář

Mitsubishi L200 je mezi užitkovými vozy legenda. Letos slaví tato řada čtyřicet let, první model vyjel na silnice v roce 1978. Mitsubishi L200 je ve světě známé i pod označením Triton, Strada a dalšími. Aktuální generace se v Evropě prodává i jako Fiat Fullback, na jehož facelift asi také v nejbližší době dojde.

První generace produkovaná do roku 1986 se v Česku logicky neprodávala, L200 přišel v druhé generaci až v roce 1993.

Poslední dvě generace od roku 2005 jsou u prodloužené kabiny charakteristické stoupající spodní hranou zadního okna a celkovým zaoblením zadní části kabiny. Nejvýraznější zakulacení nesla čtvrtá generace, pátá už má zaoblení mírnější, s aktuálním faceliftem mizí, výrobce přechází na výrazně ostré rysy po vzoru SUV modelů Eclipse a Outlander.

Přesto i nadále zůstane Mitsubishi L200 jasně identifikovatelným vozem, přední maska je výjimečná a především u dlouhé kabiny zůstává stoupající hrana okna zadních dveří. Ta je naznačena i u krátké varianty, malé okénko za dveřmi však není tak výrazné.

Přední maska se od té současné odlišuje tak výrazně, že vypadají jak z jiných aut. Místo zaoblení a velkých světel má faceliftovaný model úzké světlomety a stejně nízkou masku. Vše je umístěno poměrně vysoko, auto tak působí mnohem mohutněji. Pod maskou je ještě velký přístup ke chladiči a po jeho bocích má L200 vertikálně umístěné mlhovky. Tato partie plynule přechází do vytažených blatníků.

V interiéru nejsou změny tak výrazné, nový je například volant s jinak designovaným středem. Výrobce se chlubí mnohem vyšším podílem měkčených plastů, které jsou příjemnější na dotek.

V nabídce by měla zůstat i krátká kabina, která má delší ložnou plochu. Obě varianty jsou skoro stejně dlouhé. V obou případech má L200 na délku zhruba 5,2 metru.



V našich končinách nejsou dlouhodobě pick-upy tak populární jako v jižní Evropě, nemluvě o USA, Jižní Americe nebo jihovýchodní Asii. Dnes se však dostávají do módy a mnozí zákazníci si je pořizují místo SUV, pokud potřebují auto částečně i pro práci, nebo aktivněji tráví volný čas.

I proto má L200 v páté generaci poměrně luxusní interiér, který se ve vyšších výbavách už neodlišuje od osobního auta. Po faceliftu je to ještě výraznější, v mnoha směrech už interiér L200 vůbec nepřipomíná užitkové auto pro práci. Samozřejmě v základu a s krátkou kabinou je to stále především pracant.

Výhodou je standardní pohon čtyř kol. Levnější provedení Easy Select má přiřaditelný pohon přední nápravy, dražší varianta Super Select má mezinápravový diferenciál. O změnách pod kapotou zatím není u evropského provedení jasno. Předfaceliftová verze mohla mít jediný agregát, naftový čtyřválec s objemem 2,4 litru a výkonem 113 nebo 133 kW. Převodovka je buď manuální šestistupňová nebo automatická pětistupňová.

Novinkou je režim Off-road, který je dostupný pro systémy Super-Select i Easy-Select. Nastavení má režimy Gravel (štěrk), Mud/Snow (bahno/sníh), Sand (písek) a Rock (kameny). Jednotlivé režimy upravují řízení výkonu motoru, převodovky a brzdění. Výsledkem by měla být lepší průchodnost terénem.



Faceliftované Mitsubishi L200 se již začalo prodávat v Thajsku, kde se těchto aut ročně prodá přes třicet tisíc. Není to bezdůvodné, vyrábí se pro celý svět právě v této zemi, továrna leží pod Bangkokem u pobřeží Thajského zálivu. Do Evropy by se faceliftovaná verze měla dostat začátkem příštího roku.

Ceny známé nejsou, současná varianta začíná na 650 000 korunách za verzi s kratší kabinou, za druhý pár dveří se připlácí minimálně sedmdesát tisíc. Vrcholné provedení Instyle vyjde na 930 000 korun.