Requiem za Pajero. Loučí se nebojácný off-road, končí bez náhrady

, aktualizováno

Na evropském trhu už o pravověrný off-road skoro nezavadíte. Doba hraje do not SUV a jejich odvozeninám. Výjimky tvoří východní automobilky, především ty ruské nebo japonské. Služebně nejmladší člen aliance Renault-Nissan, značka Mitsubishi, nabízí do terénu legendární Pajero. My otestovali jeho individuální variantu Expedition.