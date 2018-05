Kvůli SMS zprávě, fotce nebo hovoru ročně způsobí čeští řidiči až deset tisíc nehod a škody za 550 milionů korun. Při nehodách z nepozornosti za volantem zemřelo loni 65 lidí. Je to fenomén dnešní doby, shodují se experti a dodávají, že počet nehod způsobených telefonováním nebo smskováním řidičů dlouhodobě roste.

Za mobil v ruce body Používání mobilního telefonu je na českých silnicích zakázáno od roku 2002. Přesto tři čtvrtiny řidičů ani netuší, jaká pokuta jim za přestupek hrozí:

za používání mobilu za volantem může policista odebrat 2 body a na místě udělit pokutu tisíc korun. Ve správním řízení se pak pokuta vyšplhá do 1500 až 2500 korun. Česká republika je k řidičům se smartphonem v ruce nejlaskavější - ve Švýcarsku policie pokutuje částkou odpovídající 6500 korun, v Německu od 2500 do 5100 korun, na Slovensku a ve Slovinsku částkou cca 3 tisíce korun.

Změnit nebezpečné statistiky má nová kampaň Nepozornost zabíjí, kterou v příštím týdnu odstartuje Česká asociace pojišťoven a BESIP za podpory Policejního prezidia České republiky.

Nejenže počet dopravních nehod a jejich následků v důsledku nevěnování se řízení v posledních letech stoupá, ale zároveň se výrazně proměňuje i chování řidičů za volantem. „Každodenně vídáme řidiče, kteří při řízení vozidla drží mobilní telefon a telefonují nebo píší zprávy, čímž se nesoustředí na dění v silničním provozu,“ komentuje aktuální situaci na silnicích ředitel dopravní policie Policejního prezidia ČR Tomáš Lerch s tím, že za rok 2017 evidovala policie téměř 50 tisíc přestupků za „telefonování při řízení“ (což je průměrně 137 přestupků na den).

Asi 60 procent řidičů za volantem telefonuje, ale jen něco málo přes 44 procent používá handsfree. Více než 30 procent při jízdě smskuje nebo chatuje a 16,8 procent dokonce fotí nebo natáčí videa. „Do průzkumu dvě třetiny řidičů uvedly, že se chovají za volantem stejně, i když vezou další osoby, například děti. Je to fenomén dnešní doby, nepozorný řidič je našim největším postrachem,“ doplnil Lerch.

Podle Tomáše Neřolda z BESIPu jsou řidiči při telefonování ovlivněni podobně, jako kdyby měli v krvi 0,8 promile alkoholu. „Při psaní krátké zprávy nebo ovládání smartphonu ztratí řidič pozornost na pět vteřin. Za tu dobu ujede při pouhé padesátce 90 metrů, tedy vzdálenost fotbalového hřiště. Každý, kdo začne za volantem chatovat, tak extrémně riskuje,“ doplnil Neřold.

Největším problémem podle něj je, že řidiči si všechno moc dobře uvědomují, přesto chování nezmění. „Na schůzce nebo u oběda jsme schopní svůj telefon přepnout do tichého režimu nebo vypnout. Ale v autě máme pocit, že musíme být kdykoli k zastižení, být nejlépe online,“ dodal s tím, že pozornost ubírá i emočně náročný hovor, který postupně přebere veškeré soustředění z řízení na telefonování.

40 milionů z fondu Kampaň stojí 40 milionů korun a je financována z Fondu zábrany škod, který spravuje Česká kancelář Pojišťovny z České kanceláře pojistitelů, u kterých se dá v ČR uzavřít povinné ručení, každoročně do tohoto fondu odvádí 3 procenta z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Peníze z fondu jdou základním složkám Integrovaného záchranného systému (hasiči, záchranáři, policie), ostatním záchranářům a na preventivní programy. „Záleží nám na tom, aby pojišťovny pomáhaly klientům a aby škod bylo co nejméně. Nejlepší škoda je ta, která se nestala,“ vzkázal výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Nejrizikovější skupinou jsou mladí řidiči ve věku do 30 let. Větší náchylnost k používání mobilu za volantem mají ženy - analytici to přičítají jejich schopnosti zvládnout více věcí najednou a s tím souvisejícím rizikem nepozornosti.



Emoce a děti mají řidiče probudit

Používání telefonu za volantem je po překročení rychlosti a nepřipoutání se třetím nejčastějším dopravním přestupkem.

Komunikační kampaň ČAP a BESIP ke změně chování řidičů odstartuje v polovině května a staví především na emocích. Cílem není honit řidiče s telefony po silnicích, ale těmto situacím předcházet a přinutit je změnit naučené chování. Ukazuje děti, jichž se případné zranění či smrt rodičů dotýká nejvíce.

„Dokonce i v momentě, kdy již k nehodě dojde, se člověk snadněji dokáže vyrovnat s újmou, která se stala jemu. Obtížněji se ovšem vyrovnáváme s tím, že jsme svým chováním ublížili lidem, na kterých nám záleží. A právě toho zde chceme využít,“ popisuje motivy kampaně ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.