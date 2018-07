V Indii zase prší a tamní řidiči se bojí, že jim nateče voda do výfuku

Moderní auta jsou choulostivější než staré jednoduché vehikly a indické cesty plné děr jsou pro ně zatěžkávací zkouškou.



V ucpaných ulicích se pohybují dlouhé hodiny krokem na jedničku bez plynu, což zatěžuje celé hnací ústrojí. Pohyb vozu pak regulujete v podstatě jen spojkou.

Na specifický problém narazila před lety Škoda při uvádění svých modelů na indický trh. Začaly se objevovat problémy při průjezdu auta hlubokými loužemi.

„Když brodili skoro půl metru hlubokou vodou autem naši testovací řidiči, žádný problém neodhalili,“ popisoval jeden z vývojářů, který na autech pro Indii pracoval.

„Pozvali jsme si tedy indického technika. Hned při prvním průjezdu bylo jasné, kde je problém. Indové totiž automaticky, když vidí hlubokou vodu, kterou mají projet, dupnou na plyn,“ vyprávěl.

Evropan zpomalí a projede vodou krokem, Ind se do ní vžene co nejrychleji. „Prý mají tamní řidiči mimo jiné strach, že jim nateče do motoru výfukem. A že tomu zabrání, když pojedou na plný plyn,“ líčil pobaveně konstruktér.

Ve zvlněné vodě pak motor nasaje vodu. Škodovka tedy pro indický trh vyvinula speciálně upravené sací potrubí.

Z Boleslavi tehdy do Indie vyrazil i tým specialistů, kteří proměřovali indické louže. Fotili je a pak ve svém vývojovém centru postavili takový standardizovaný indický brod.