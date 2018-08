Vstupní bránu do Itálie čekají po pádu mostu kolony a dopravní katastrofa

„Ten most si pamatuji, zaujalo mě, že asfalt na něm byl záplatovaný a rozpraskaný jak na českých cestách,“ popisuje spolupracovník iDNES.cz, který byl v Janově letos na začátku června. „Byl také pocitově docela úzký a napohled ošuntělý, jako většina dálničních mostů a estakád v Itálii. Projeli jsme jím Janov od západu do centra. Město jako by bylo zavěšené na kopci nad přístavem. Systém hlavních janovských tahů je tedy postavený právě na mostech, estakádách a tunelech,“ popisuje.



Významný přístav na západním pobřeží je hlavním městem severoitalského regionu Ligurie. Ve městě a nejbližším okolí žije na 1,5 milionu obyvatel. Hustě obydlené svahy prudce padají k moři. Pro dopravu ve městě bude výpadek této důležité dopravní tepny katastrofou.

Pátrání po přeživších v troskách zříceného mostu v Janově pokračovalo dlouho do noci. (14. srpna 2018)

Morandiho most je součástí dálnice A10, která míří od Janova na západ ke městu Ventimiglia a pak do Francie. Na východní stranu je pak vlastně vstupní branou do zbytku Itálie.

Po mostě ročně přejelo 25,5 milionu aut. Za posledních třicet let objem dopravy narostl čtyřikrát a počítalo se, že v následujících třech dekádách ještě vzroste o třetinu.

Jeden z nejdůležitějších mostů

„Viadukt Polcevera, řečený také Morandiho most, byl jeden z nejdůležitějších mostů v Itálii,“ píše autoblog.it. Zajišťoval obslužnost Janova, jednoho z hlavních italských přístavů, na tamní překladiště po něm přejely stovky kamionů denně.

Italský automobilový zpravodajský magazín uvádí, že italská železniční síť není dlouhodobě schopna uspokojit poptávku po nákladní dopravě, nárůst poptávky po přepravních kapacitách tedy musí vykrýt silniční doprava. V posledních několika letech se proto výrazně zvýšila. Z toho většinu v oblasti Janova nesl právě Morandiho most. Jen za loňský rok na něm podle italského autoblogu narostl objem dopravy o 15 procent.

Pád mostu dnes vlastně rozdělil na dvě části nejen Janov, který se tak ocitl bez přímého propojení, které zároveň umožnilo město rychle přejet, ale vlastně celou Ligurii, jejíž je Janov hlavním městem.

Správce italských dálnic, společnost Autostrade per l’Italia už vydala rady pro řidiče, kudy město objet. Dá se říci, že objízdné trasy budou na dlouhou dobu trvalé a trvale ucpané. Morandiho most sloužil nejen pro tranzit, ale také obyvatelům Janova. Ty teď čeká hledání alternativních tras a stres v kolonách. Hlavní spojnice východní a západní části města jim ušetřila spoustu času, namísto pár minut teď stráví v ulicích města násobně déle.

Janovany čekají roky v kolonách

Dá se očekávat, že pád mostu bude mít také dopad na životní prostředí města a také na ekonomiku. Je obrovské štěstí, že most spadl v době, kdy na něm bylo relativně málo aut. Na mostě se totiž běžně tvořily zácpy. Být to jen o den později, mohla být katastrofa mnohem větší - 15. srpna je totiž italský svátek Ferragosto. To jsou takové italské „letní Vánoce“, život se zastaví a všichni jedou k moři. Slaví. Pak vyrazí na dovolenou. Celá Itálie je ten den v pohybu. Dalo se čekat, že auta mířící k moři a na pikniky by ucpala i Morandiho most.

Po odklizení trosek se bude kromě zkoumání příčin pádu mostu také přemýšlet, co dál. O to víc teď Janovany musí mrzet, že plány na stavbu nového obchvatu města (Gronda di Genova), o kterém se mluvilo dvacet let, byly před nedávnem za velkých politických tanců uloženy k ledu.

Ministr dopravy Danilo Toninelli po pádu kritizuje správce dálniční sítě, že zanedbal údržbu. „Za naše dálnice platíme nejvyšší mýtné v Evropě a nikdo nedělá na mostech a páteřních cestách ani údržbu, která je nutná,“ napsal na Facebook. Vyzval vedení společnosti Autostrade per l’Italia k demisi a už mluví o pokutě, která může dosáhnout až 150 milionů eur. Italský premiér Luigi Di Maio dodal, že ministr dopravy už zahájil postupy, které by mohly vést k odebrání koncese společnosti Autostrade per l’Italia ke správě italských autostrád.