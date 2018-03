Překvapení ankety Motocykl roku: elektrický skútr BMW a nadvláda Hondy

Ke značce Honda putovaly i další tři zlaté poháry. Kromě již zmíněné Afriky, která vyhrála také ve své kategorii cestovních endur, si japonská značka z výstavy Motosalon odváží první místo v kategorii Cestovní motocykly pro model Gold Wing 1800 Tour a první místo mezi Naked bike pro model Honda CB1000R. „S Afrikou máme ještě velké plány. Děkujeme všem, že nám poslali hlas,“ řekl Petr Hubáček, PR Manager Hondy pro Českou republiku.

Překvapením v kategorii Skútrů byl elektrický maxiskútr BMW C-Evolution, který dokonce dostal nejvíc preferenčních hlasů od veřejnosti mezi všemi zúčastněnými stroji. Podle tohoto hlasování se dá říci, že veřejnost elektropohonu jednoznačně fandí. „Ta elektrika nám to v rozhodování trochu komplikovala, nějak pomalu se vplížila, už to tak krásně nesmrdí. Ale jednoznačně je to trend budoucnosti,“ poznamenal v neformálně pojatém programu k rozhodování jeden z členů poroty.

To koresponduje s děkovným projevem Petra Krajči z BMW Motorrand, který zavzpomínal na první elektroverze z roku 2010: „Když by mi někdo tehdy řekl, že jen za pouhých osm let vyhrajeme s elektrostrojem a maxiskútrem k tomu, nevěřil bych mu.“

Také v kategorii klasiků došlo pro letošek k zásadnímu převratu, když místo tradičního Harley-Davidson zvítězil Indian Scout Bobber. Značce H-D letos i tak k vítězství chybělo jen pár hlasů, ale doplatil na to, že do jedné kategorie nominoval dva modely a hlasy jeho příznivců se rozdělily mezi ně. Naopak v kategorii Sportovních silničních motocyklů dopadlo vše podle očekávání, vyhrála jednoznačně revoluční Ducati Panigale V4 S. „U nás jednoznačně končí éra dvouválců a přichází čtyřválcová,“ poznamenal David Pulkrábek, zástupce importéra D Moto.

Ankety vyhlášené Svazem dovozců automobilů (SDA) se zúčastnilo 16 466 hlasujících z řad veřejnosti a na závěr sobotního slavnostního večera byla předána hlavní cena pro hlasující. Voucher na 100 tisíc korun na nákup motocyklu od jedné z nominovaných značek podle vlastního výběru si odvezl Luděk Pavelka, který nejpřesněji odhadl počet hlasujících.

Co je motocykl roku zač?

Honda mimo jiné vítězným modelem letos slaví 30 let od uvedení první „Afriky“ na trh. Již před čtyřmi lety nabídla trhu pod dlouhé době první velké cestovní enduro, které se opravdu hodí i do středního terénu. Letošní inovovaný model se vyznačuje vyšší světlou výškou, vylepšeným sedlem, změněnou pozicí za řídítky či větší nádrží. Výkon motoru zlepšují změny v sání a výfukovém systému a o několik kilogramů se také snížila celková provozní hmotnost motocyklu. U šestistupňového dvouspojkového automatu DCT přibyl nový režim G pro optimální chování mimo asfalt.