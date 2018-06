Kdo by čekal, že čínská šestsetpadesátka zaboduje povedeným moderním designem? A navíc za cenu, za kterou se obvykle prodávají malé dvěstěpadesátky. Jenže dnes už není Čína jako Čína.

Kvůli globalizaci, propojování vlastnických vztahů firem a přesunům výroby koncern CFMoto nejde jen tak jednoduše označit za ryze čínskou firmu. Je majetkově propojený s Evropou, vyrábí motory a díly pro řadu zavedených motocyklových značek.

A právě díky výrobě naháčů Duke 390 pro rakouskou KTM se CFMoto podařilo rozjet spolupráci se studiem Kiska Design, dvorní designérskou firmou KTM. Rakouská škola se v tomto ohledu nezapře, přední maska a protažený světlomet mírně připomínají futuristické rysy letošních cestovních endur KTM řady Adventure.

Výsledkem je líbivá mašina, kterou nám během redakčního testu překvapivě chválili i majitelé strojů zavedených značek. Design chytře využívá napojení linky bočních černých plastů a sedla. Za jízdy vyniknou obrysy LED denního svícení, přední směrovky jsou citlivě zakomponované do boční kapotáže. Litá kola už ani vzdáleně nepřipomínají divoké čínské kreace minulých let, naopak by se za ně nemusela stydět ani italská motorka. To samé platí o lité zadní kyvné vidlici.

Celý komplet doplňují vkusně sladěné boční kufry. Vypadají jako navrhované speciálně pro tuto motorku, ale jde o samostatně prodávaný model španělské značky Shad, do kterého se z rezervou vejde integrální přilba.

Malou vadou na kráse je trochu levně se tvářící digitální LCD přístrojovka, orámovaná stříbrným plastovým rámečkem, pod kterou najdete i zásuvku na dobíjení mobilu nebo napájení navigace. Pochvalu si zaslouží palivoměr nebo výrazný ukazatel zařazeného rychlostního stupně na pravé straně, naopak inverzně zobrazené cifry rychlosti musíte za jízdy očima docela lovit. A malé kulaté kontrolky zapuštěné do rámečku jsou ve dne skoro neviditelné, to platí hlavně pro často sledovanou kontrolku směrovek.

Ovšem kromě tohoto detailu si 650 MT zaslouží uznání. Ve světě motorek není jednoduché přijít s originálním designem bez futuristických výstřelků nebo naopak návratu k retro prvkům.

CFMoto 650MT má trochu zvláštní posez. Na pohled vysoké sedlo je poměrně měkce polstrované, takže se po vyhoupnutí na motocykl hodně zmáčkne. Na zem tak v pohodě dosáhnou i jezdci nižších postav. Stupačky jsou hodně vysoko i vepředu, výsledkem jsou dost pokrčená kolena, jinak je jízdní pozice díky vysoko vykrojeným řídítkům pohodlná a nebyl problém strávit na motorce v podstatě celý den.

Z ergonomického hlediska potěší i nastavitelné páčky přední brzdy i spojky, to stále není ani v kategorii mnohem dražších motorek samozřejmostí. Plexištítek je výškově nastavitelný po povolení dvou páček po stranách, na to si však budete muset zastavit. Štít vzorně odklání proudění vzduchu, jezdci nižších postav si ho budou pochvalovat, my dlouháni se musíme na dálnici víc přikrčit.

Technické údaje Motor: 2-válec, kapalinou chlazený 4-taktní, DOHC, 8 ventilů

Po ťuknutí na startér se ozve charakteristický bublavý zvuk řadového dvouválce 649 ccm DOHC s osmi ventily a výfukem schovaným dole pod motorem. Nejen zvuk, ale i tvar motoru a technické parametry prozradí, že tady čínští konstruktéři sáhli po osvědčeném vzoru. Ano, základem je pohonná jednotka z Kawasaki ER-6N (v současnosti Z650), která jako první zahájila rozmach jednoduchých řadových dvouválců. Ty jsou relativně levné na výrobu i údržbu a dobře si rozumí s elektronickým vstřikováním, bez kterého by se nedaly zvládat emisní normy.

Dvouválec má točivý charakter a použitelný zátah bez vibrací i v nižších otáčkách, ale pořádně se rozdovádí až od sedmi tisíc otáček, kdy příjemně zatahá za ruce a dokáže i náročnějším jezdcům vykouzlit úsměv na tváři až do 10 500 otáček omezovače. Začínající jezdci ocení lehký chod spojky a přesnou převodovku, přestože je nutné si zvyknout na poměrně dlouhý chod řadičky.

Elektronické vstřikování od Bosche je dobře odladěné, až na drobné cukání při přechodech z volnoběhu do záběru, kterých si však všimnete v podstatě jen při jízdě se spolujezdcem. Na levém řídítku čeká červený přepínač dvou výkonových map Sport a Touring (přepínač je přitom trochu nelogicky označený písmeny S a E), u které jsem ani při největším soustředění nedokázal zaznamenat sebemenší rozdíl a po zbytek testu jsem na něj zapomněl.

Malé tajemství před námi zůstalo ukryté i v otázce maximálního výkonu motocyklu. Ve světě se CFMoto 650MT prodává s výkonem 71 koní, do Evropy by měla být dovážená pouze verze Euro 4 omezená kvůli plnění emisních omezení na 61 koní.

Ovšem když jsem na testovaném stroji lehce zalehl za řídítka a na letišti bez problému dal 200 km/h – poctivě změřených podle GPS, tachometr ukázal ještě o 10 víc – troufám si tvrdit, že na motoru žádné omezení nebude, na to by 60 koní nestačilo. Dvouválec jinak překvapil i poměrně vysokými volnoběžnými otáčkami a následkem toho i častějším spouštěním ventilátoru na chladiči při pojíždění ve městě.

Plexištítek je výškově nastavitelný po povolení dvou páček po stranách, na to si ale budete muset zastavit.

Také další části konstrukce CFMoto, například zadní odpružení vyvedené na pravý bok, jako by z oka vypadly japonskému vzoru. To platí i pro trubkový rám, který ovšem designéři překryli plastem imitujícím litý deltaboxový rám. A aby toho nebylo málo, navíc ho ještě přelepili fólii imitující karbon. Na druhou stranu, pak už stačilo jen nalepit stejnou fólii i na horní část kufrů a rázem to celé působí jako perfektně sladěný celek, takže případný posměch není úplně na místě.

650MT používá odpružení čínské značky Yuan s přední vidlicí USD 43 mm, která má nastavitelný útlum. Zadní odpružení stejné značky je plně nastavitelné pomocí šroubováku a speciálního C-klíče na utažení předpětí. Odpružení funguje překvapivě dobře a zvládá sportovní jízdu s pořádnými náklony v zatáčkách a jistým vedeném předního kola i turistiku po rozbitých silničkách.

Při razantnější jízdě se také projeví jistota pořádného obutí na sedmnáctkových kolech 120/70 vpředu a 160/60 vzadu. Na rozdíl od čínských pneumatik u předchozích modelů má 650MT pořádné Metzeler RoadTec. I když ona se vlastně i zde dost stírá jasná hranice mezi čínskými a evropskými výrobky, protože značky Pirelli/Metzeler už třetí rok patří státem vlastněné společnosti ChemChina.

Musím se přiznat, že jsem při prvních jízdách k 650MT přistupoval s jistou nedůvěrou a předsudkem, protože většina předchozích testovaných čínských motorek a skútrů na tom byla s kvalitou spíš pod průměrem a všechno doháněla cenou. A proto jsem byl skoro rád, když brzdy hned první den začaly pískat a měly dost divný charakter. Napřed se dost ostře zakously, ale po dalším zvyšování tlaku na páčku už nebyly moc progresivní.

Aha, konečně jsem odhalil slabinu a důvod, proč je jinak pěkná motorka tak neskutečně levná. Jenže pak jsem brzdy prostříkl čisticím sprejem a druhý den už jsem proti nim nemohl říci jediné křivé slovo.

Brzdy španělské značky J.Juan na začátku testu zazlobily, ale ukázalo se, že byly jen znečištěné.

Španělská značka JJuan má solidní brzdnou sílu i dobrý cit na páčce. A protože žijeme ve světě Euro 4, do systému se zařadilo také ABS od Continentalu. Už ve standardu jsou použité kovově opletené brzdové hadice a když k tomu přičtu i nastavitelné páčky, jsou výsledkem brzdy plně na výši této kategorie.

Se spotřebou kolem pěti litrů, velkou 18litrovou nádrží a slušným pohodlím pro spolujezdce je CFMoto praktická motorka s povedeným designem. Zájemci o ojetou Kawasaki Versys 650 nebo Hondu NC750X budou mít hodně zamotanou hlavu, zda si místo těchto strojů za 130 tisíc nepořídit nový motocykl se zárukou. Je to trochu krok do neznáma, jeho dlouhodobé kvality prověří až následující roky, otázkou je i následná prodejní cena.

Na druhou stranu je to dobře poskládaná motorka s kvalitními komponenty a na českém trhu za ní už přes deset let stojí dovozce Journeyman s dobrou pověstí. A cenový rozdíl designově povedené CFMoto proti například Kawasaki Versys, která naopak po stránce designu stále nenašla ten správný recept, je obrovský, přes 70 tisíc korun. Za takovou úsporu si do garáže zaparkujete ještě slušný stopětadvacítkový skútr.