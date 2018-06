Motorku přestavěl na karavan, teď se s ním chystá přejet jižní Ameriku

, aktualizováno

Zní to bláznivě, vypadá to bláznivě, ale existuje to. Jeremy Carman rád cestuje s motorkou a nechce v přírodě spát ve stanu. Tak začal shánět peníze na internetu a obytnou motorku postavil.