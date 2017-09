Myčky aut: Lesk jak blesk, nebo poškrábané auto?

Špinavé auto rychleji rezne. Pod špínou se totiž drží vlhkost, v zimě i sůl; některá znečištění - třeba ptačí trus - ničí lak. Takže pravidelné mytí vozu se vyplatí. Pokud však vlastníte úplně nové auto (nebo je váš vůz po opravě laku), není dobré jezdit do myčky hned, jakmile bude zářivá karoserie lehce zaprášená. Ačkoli jsou moderní laky kvalitní, vyplatí se zeptat prodejce nebo autolakýrníka, kdy s vozem jet prvně do myčky, abyste lak nepoškodili.

Kolik stojí mytí auta Základní mytí a sušení do 100 Kč

a sušení do Mytí s pěnou , sušení, péče o podvozek 110 Kč

, sušení, péče o podvozek Mytí s pěnou, vosk , sušení, péče o podvozek 150 Kč

, sušení, péče o podvozek Kompletní mytí včetně vysátí interiéru od 900 Kč

včetně vysátí interiéru Kompletní mytí včetně důkladné očisty interiéru od 1 500 Kč Zdroj: orientační ceny podle ceníků myček v Praze a Středočeském kraji

Chcete čisté auto? Volte čistou myčku

Poškození laku obvykle nehrozí, pokud je myčka správně seřízená. Odborník přes mycí techniku Tomáš Mikšovský radí: „Dejte na první dojem - špinavá myčka svědčí o tom, že o ni majitel nedbá, a tudíž se nejspíš nestará ani o seřízení. Vyvarujte se tedy myčky, kde je na stěnách zažraná špína a v koutě zelená řasa. Bylo by to jako prát prádlo ve špinavé pračce - výsledek by nebyl oslnivý.“



Bojíte-li se o lak, vybírejte myčku pěnovou, místo štětinových má kartáče z měkké houbové pěny. Taková myčka je k laku šetrnější. Nebo si vyberte samoobslužnou myčku. V ní si sami bezkontaktní wapkou auto umyjete podle svých představ (hrubší špínu ovšem většinou stejně musíte vzít kartáčkem na tyči). Jen se pro jistotu vybavte dostatkem mincí, ideální jsou deseti- a dvacetikoruny (nižší a vyšší hodnoty všude neberou). U mnoha myček už je však možná i platba kartou nebo tu mají k dispozici rozměňovač.

Začátečníci, nechte se obsloužit

Pokud nejste u myčky pravidelnými zákazníky, dejte přednost místu s obsluhou - předmyjí vám reflektory či skla, poradí, případně najedou na správné místo, pokud se bojíte, že se netrefíte na vodicí lišty. A jestli to chcete vzít z gruntu, začněte nejprve čistěním interiéru. Tady jsou výhodou mycí centra, kde mají boxy s vysavači, abyste měli vše na jednom místě.

Dodržujte pokyny provozovatele

Návod k použití by měl viset na každé myčce. Řiďte se jím. Pokud se totiž v případě poškození auta ukáže, že jste nedbali pokynů, nedostanete žádné peníze od provozovatele myčky a jen složitě se budete domlouvat s pojišťovnou.

Perličky z myčky Motorista, důchodce, najel do myčky a spustil mycí program. Po jeho skončení nevyjel otevřenými vraty, ale vystoupil, aby obhlédl kvalitu mytí. Měl prý z minula špatnou zkušenost. Mezitím za ním čekající paní s vozidlem naťukala svůj kód mycího programu, načež se vrata zavřela a myčka znovu rozjela. Pobíhající šokovaný řidič byl důkladně osprchován tryskami a portál linky narazil do otevřených dveří, které poškodil. STOP tlačítkem byl proces zastaven. Když čekající motoristka viděla, co se děje, naskočila do auta a ujela. Linka poškozena nebyla. Škodu na vozidle jsme zaplatili z havarijního pojištění. (Allianz)

Vjeli jsme do myčky a řešili běžné rodinné problémy. To, že synové vzadu piští, jsme přisuzovali tomu, že kolem nich rotují kartáče a že jim to přijde veselé. Když jsme se otočili, zjistili jsme, že kluci jsou už namydlení – chtěli si kartáče prohlédnout zblízka, a tak si pootevřeli okénko. Pojišťovnu jsme s tím ani neobtěžovali, byla to naše chyba. (řidička Magda z Prahy)

Největší škodu z myčky jsme řešili u Škody Superb, kde došlo k poškození laku na celém voze. Kvůli technické poruše drhla myčka vozidlo bez přívodu vody. Škoda byla 140 000 korun. (Kooperativa)

Klient se snažil o vycentrování velkého SUV v myčce popojetím dopředu, dozadu – to vše tolikrát, dokud netrefil všechny kartáče myčky, které byly v dosahu. (Uniqa)

V poslední době evidujeme poškození vozu i mycí linky, které souvisí s moderním typem myček, které vůz protáhnou celou soustavou počínaje mytím tlakem vody přes šamponování karoserie, mytí, voskování až po sušení. V této myčce je nezbytné mít po celou dobu vozidlo odbrzděné. Typickou škodou jsou případy, kdy klient buď pokyn k odbrzdění ignoruje a skutečně stojí na brzdě, nebo přepne automatickou převodovku do parkovacího režimu, popřípadě má aktivovaný autohold system, který stojící vozidlo brzdí automaticky. (Uniqa)

Většina oslovených pojišťoven potvrdila, že v takovém případě by pojistnou událost neuznala. Pokud by byli ochotni plnit škodu na autě z havarijního pojištění, určitě by právě kvůli vině klienta částku krátili.

Nosiče sundejte, zrcátka sklopte

Pokud jedete do portálové myčky, pořádně doklapněte páté dveře a raději je i zamkněte - tlak vody může udělat své a otevřené dveře v průběhu mytí nepotěší. Samozřejmostí jsou zavřená okénka a sklopená zrcátka. Odmontujte vše odmontovatelné - anténu, nosiče na kola... Nejde jen o to, že by se anténa mohla utrhnout. Mnohem větší škoda nastane, když anténa zamotaná do kartáčů omlátí celou karoserii, případně poškodí myčku. Stěrače řešit nemusíte, ty na autě zůstávají.

Předmyjte, odstraňte nečistoty, opláchněte

U automatických myček je vše součástí zaplaceného programu, pokud však myjete samoobslužně, zaměřte se na předmytí. Odstraní se díky němu mechanické nečistoty, které by mohly poškrábat lak. Třeba zrnka písku. Dobré je, když předem na vůz nanesete speciální přípravky na odstranění hmyzu a necháte je chvíli působit. Produktům tohoto typu se u benzinek a myček pracovně říká insekticid. Klasický insekticid to ale není, mnohé dokonce inzerují složení šetrné k přírodě. Pozor: používají se na chladné (nerozpálené) auto!

Umyjte i spodek auta. Motory je ovšem v myčkách zakázáno čistit, na to si zajeďte do servisu. Dělají to ale jen málokteré, ostatně při běžném provozu motor není nutné mýt vůbec (a je to pro něj i lepší).

Závěrečný oplach by měl být osmotickou demineralizovanou vodou, díky tomu nevzniknou na povrchu mapy. Pokud to není na myčce uvedeno, zeptejte se na kvalitu vody provozovatele.

Myjete často? Nemusíte voskovat vždy

Kdo myje často, nemusí mýt tak důkladně - špína není zažraná. Ideální model je zvolit jednou dražší program s voskem a pak třikrát levnější bez voskování. To platí pro ty, kdo vůz udržují pravidelně - jezdí do myčky třeba jednou týdně, nebo jednou za 14 dní. Kdo jede do myčky dvakrát za rok, voskovat by měl vždy. Do samoobslužných wapek je zbytečné vozit si vlastní čistící prostředky, vše je tu předem správně nadávkované. Mnohde je použití „vlastní chemie“ z ekologických důvodů zakázané.

Výsledek si okamžitě zkontrolujte

Po první návštěvě myčky si hned prohlédněte, jestli nějaké místo nezůstalo „ve stínu“ - kartáče tam prostě nedosáhly. To záleží i na typu karoserie. Jestli někde zůstal vůz neumytý, jeďte příště jinam, tato myčka je nastavena tak, že pro vás není vhodná. Umytí nejlépe posoudíte po vysušení - když se na sluníčku objeví bílé mapy, je to špatně. Na konci mytí by voda měla na karoserii tvořit rozprchávající se kuličky. Když voda „přiléhá“, byl nesprávně nadávkován vosk.

Při koupi autokosmetiky nepodléhejte reklamě

Na internetu lze najít spoustu návodů na správné mytí auta vlastními silami a také e-shopy, které nabízejí autokosmetiku různé kvality a ceny. Spousta takových věcí je ale jen marketingový tah. Třeba speciální hadřík na čistění skla od hmyzu za 500 Kč. Obdobný se dá koupit například v Lidlu, kde čtyři kusy vyjdou na 90 korun.

A z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že včelí trus (= obzvláště úporné znečištění skel i karoserie), se kterým si klasická myčka neporadila, jím lze odstranit výborně a bez použití saponátů.