Zbraň proti žluté kalamitě: po navoskované karoserii pyl sklouzne

Automyčky mají napilno. Během slunečných dní je špína na kapotách více vidět. Česko navíc zasáhla žlutá pylová kalamita. „Máme pořád hodně zákazníků, ale nemyslím si, že je to kvůli pylu. Dle mého lidé s umytím auta ještě čekají, protože mají pocit, že když žlutý prášek smyjí, do dvou hodin se jim na autě objeví zas,“ řekl deníku Metro provozní myčky v pražské Kotvě.



To, že pylová kalamita jen tak neskončí, potvrzuje alergoložka Romana Kochrdová. „Problémy budou asi ještě čtrnáct dnů. V následujících dnech totiž pokvetou trávy,“ říká Kochrdová. Žlutá kalamita má podle ní jednoduché vysvětlení. „Jarní pyly jsou zkrátka větší, a tak jsou více vidět,“ říká lékařka. Navíc letos v důsledku razantního nástupu teplého počasí všechno vykvetlo najednou (více o pylové kalamitě se dočtete zde).

Zajeďte do myčky

Po zimních měsících se určitě vyplatí zamířit s autem do myčky. Měla by to být součást jarního servisu. Když se špína usazuje na vozidle, začne do sebe natahovat vodu, v zimě dokonce i se solí. Ta začne v záhybech hlodat a narušovat protikorozní ochranu.

Pyl v interiéru Čalounění, sedačky a další textilní materiály vyluxujte. Plastové díly otřete, dobře se na to hodí utěrka z mikrovláken. Roztoče, prach, pyl a další alergeny nejlépe odstraní hloubkové čistění. Vytepování interiéru například horkou párou nabízejí některé myčky.

Na choulostivých místech, jako jsou třeba podběhy, podvozek, ale i blatníky, v usazené špíně vzniká koroze. Podle odborníků by vozidlo měli častěji umývat řidiči z velkoměst, kde je velmi odolná mastná špína. Zvlášť v oblastech s průmyslovou výrobou.

Auto tedy protáhněte myčkou a dopřejte mu ten nejdražší program s voskováním. To je trik, který vás alespoň částečně ušetří zloby nad žlutým popraškem, který ulpívá na karoserii.

Kdo nechce s autem do klasické myčky a raději svého plechového miláčka čistí vlastnoručně, má na výběr z velké nabídky autokosmetiky. Opravdové automobilové skvosty dnes mají speciální šminky jako hollywoodské hvězdy. Ruční masáž laku voskem, jehož malé balení stojí tisíc eur, je dnes mezi automobilovou smetánkou samozřejmostí. Reportáž, jak se takové milionové auto čistí, čtěte zde.

Vrstvy pylu na skle auta využil vtipálek v Liberci. (2. května 2018) Vrstvy žlutého pylu na zaparkovaném autě v Humpolci (2. května 2018)

Auto, které je patřičně ošetřeno, lépe odolává povětrnostním vlivům. Pokud je na lak po umytí nanesen vosk, lak potom netrpí.

Vosk totiž zacelí jeho povrch, vznikne ochranný film s dlouhodobou účinností a neulpívají na něm nečistoty. V zimě dokáže karoserie ošetřená voskem lépe odolávat odletujícím kamínkům posypového štěrku. A platí to i o špíně pylu; jako by po karoserii klouzaly.

Navoskování vydrží několik týdnů. Bonusem je také to, že se auto lépe umývá. Po pořádné očistě v automyčce stačí vůz opláchnout vodou, klidně vlastnoručně v mycím boxu. A zajímavost na závěr: bez navoskování nejde karoserie v automyčce ani pořádně usušit.