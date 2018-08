Triky na hmyz a trus na autě: neloupejte je nasucho, chemii otřete

Zná to každý řidič, jehož auto parkuje před domem, nebo alespoň nějaký čas na ulici: před pár týdny to byl černý trus ptáků požírajících třešně, ve velkých městech pak celoročně holubince. Do toho po delší cestě tisíce hmyzích mrtvolek na čelním skle, světlometech a nárazníku, nebo žluté tečky od hmyzího trusu všude po autě. Vysoké teploty a slunce tyto nečistoty k autu doslova připékají, a pokud je řidič neodstraní včas, dá mu čištění auta následně více práce, nebo to nepůjde tak snadno.

„Dlouho teď bylo hezky, takže jsem auto do myčky vezla až po měsíci s tím, že na střeše přibylo několik fleků od ptačího a hmyzího trusu. Auto parkuji na ulici před domem, tak se nebylo ničemu divit,“ popisuje řidička Michaela, která auto zavezla do automatické kartáčové myčky a použila středně drahý program za 150 korun. Myčka si se střechou poradila, žluté tečky po hmyzím trusu ale zůstaly na bocích auta.

„Jela jsem tam naposledy, chtěla jsem to mít bez námahy, ale byly to vyhozené peníze. Příště budu umývat jen ručně,“ přiznává s tím, že auto před průjezdem automyčkou nijak nepřipravila.

Auto čerstvě umyté automatickou kartáčovou myčkou. Ani ta si s mušinci neporadila

Podle Ivana Kulíška z Mycího centra Černošice, které nabízí ruční bezdotykové mytí aut, by tyto nečistoty měla zvládnout i automatická kartáčová myčka. „Může to být špatnou chemií nebo nedostatečně teplou vodou či špatně nastaveným programem,“ míní. „Každopádně špatně umyté auto je třeba reklamovat ihned po vyjetí z myčky,“ dodal.

Na trus i hmyzí mrtvolky wapkou

Samoobslužné myčky s vysokotlakým mytím jsou v případě ptačího či hmyzího trusu vhodnější - řidič se zaměří na konkrétní nejvíce znečištěná místa na autě, což kartáčová myčka s přednastaveným programem neumí.

„Doporučuji namočit pomocí vysokotlaké pistole s horkou vodou a mikropráškem nejprve celé auto, aby se nečistoty z povrchu karoserie uvolnily. Poté začněte mýt méně znečištěnou zadní část vozu: umyjte proudem horké vody s mikropráškem ty nejhorší nečistoty a následně pěnovým kartáčem s autošamponem dočistěte jemnějí nečistoty. Potom postupujte stejně u více znečištěné přední části vozu,“ radí Kulíšek s tím, že takový postup je nejrychlejší a nejúčinnější a lidé tak mohou ušetřit pár desítek korun.

Pár tipů navíc Nikdy nedřete lak nasucho a dávejte pozor na typ houby, který na karoserii vozu používáte.

a dávejte pozor na typ houby, který na karoserii vozu používáte. Vosk není zbytečný. Ať už auto pucujete před domem leštěnkou, nebo si v myčce připlatíte za horký vosk, investice se vám vrátí a nečistoty půjdou z laku snadněji.

Ať už auto pucujete před domem leštěnkou, nebo si v myčce připlatíte za horký vosk, investice se vám vrátí a nečistoty půjdou z laku snadněji. Pokud nemáte houbičku na hmyz , lze hmyzí nebožtíky odstranit z kapoty i dámskou punčochou.

, lze hmyzí nebožtíky odstranit z kapoty i dámskou punčochou. Na odstranění hmyzu se nabízí i jednoduchá a přírodní cesta: na připečený hmyz či exkrement položte mokrý hadr nebo například utěrku, tu následně ještě polijte vodou. Nečistota nasákne vlhkost a z karoserie půjde po pěti až deseti minutách lehce odstranit.

na připečený hmyz či exkrement položte mokrý hadr nebo například utěrku, tu následně ještě polijte vodou. Nečistota nasákne vlhkost a z karoserie půjde po pěti až deseti minutách lehce odstranit. Olej nikdy nepoužívejte na odstranění nečistot z čelního skla - stěrače mohou zbytky látky po skle rozmazat a řidič nic neuvidí.

na odstranění nečistot z - stěrače mohou zbytky látky po skle rozmazat a řidič nic neuvidí. Podobně jako spreje na hmyz či trus prý funguje i Coca-Cola, radí lidé v diskuzích.

Naopak šetřit by rozhodně neměli na horkém vosku, kteří mnozí před koncem mycího programu už vynechávají. „Vosk má svůj smysl. I na karoserii zánovního auta už jsou drobné škrábance a vrypy, které tento polymerický povlak zahladí. Na celém laku udělá film, díky kterému nečistoty k laku nepřilnou a nemohou jej narušit. Také se lépe a rychleji odstraňují při dalším mytí,“ poradil Kulíšek. Horký vosk na autě vydrží přibližně 14 dní.

Pokud jedete auto od ptačího či hmyzího trusu umýt do samoobslužné myčky, radí Ivan Kulíšek přibrat s sebou i houbu. V případě, že trus neodstraní ani zblízka aplikovaný proud natlakované vody, je lepší to jedním tahem otřít houbou. Zpravidla ušetříte další čas.

„V případě skvrn od nového či rozpáleného asfaltu je pak třeba místo vyčistit technickým benzinem. Poté auto pořádně umýt a následně zakonzervovat voskem,“ dodal Kulíšek. Důkladnější mytí auta v bezkontaktní vysokotlaké myčce zabere přibližně deset minut a vyjde 100 až 150 korun.

Na houbu od nádobí zapomeňte

Často se stane, že ptačí trus skončí třeba jen na čelním skle pár dnů umytého auta. V takovém případě si snadno poradíte doma. Každopádně je dobré nečistotu co nejrychleji otřít, dokud nezaschne a dokud ji slunce na sklo či kapotu doslova nezapeče. Opět by se mohl do laku zažrat a na místě časem spustit korozi. V lepším případě vám na autě, zvláště pak na světlém laku, zůstane nesmyvatelná skvrna.

Zaschlý trus na oknech či kapotě auta se čistí velmi těžce. Nikdy jej neškrábejte za sucha.

Pokud trus již zaschl, nikdy jej neodstraňujte nasucho, neseškrabujte škrabkou, kartou či kartáčkem - mohli byste si poškodit lak. Opět zde platí: namočit. K tomu stačí například vlhčený ubrousek či houba a běžný mycí prostředek.

„Houba by ale měla být jemná, určená na mytí vozu. Nikdy auto neumývejte tou na nádobí. Zničíte lak,“ upozornil Kulíšek. K odstranění hmyzu z laku či skla slouží speciální houbička se síťkou, která hmyzí nebožtíky z povrchu sesbírá, zachytí do oček síťky a už je zbytečně nedře po povrchu vozu. Na odstranění exkrementu použijte jemnou houbičku nebo hadřík z mikrovlákna.

Pomohou i spreje

Složku, která pomáhá s odstraňováním hmyzu, obsahují také některé náplně náplně do ostřikovačů. „Originální náplně do ostřikovačů nejsou nijak výrazně parfémovány, zato důkladně čistí sklo a světla od pozůstatků hmyzu – k dispozici jako 250ml koncentrát ředěný v poměru 1:100, nebo v pětilitrovém balení,“ uvádí Lenka Novotná, specialistka Originálního příslušenství Volkswagen z Porsche Česká republika.



„Ideálním pomocníkem v boji proti špíně a usazenému hmyzu je buď šampon s voskem v půllitrovém balení stejně jako odstraňovač hmyzu z nabídky Originálního příslušenství. Ten se hodí i před průjezdem myčkou – stačí ho nanést na exponovaná místa, dát si pětiminutovou kávu a myčka se postará o zbytek,“ dodává Lenka Novotná.

Na zaschlé či špatně odstranitelné nečistoty existuje speciální chemie - čisticí prostředky k odstranění hmyzu či ptačího trusu. Ať už ve formě spreje, či autošamponu. Jsou běžně dostupné na čerpacích stanicích či v obchodech s autokosmetikou a výběr je veliký. Najdete tam i přípravky, které trus nejen odstraní, ale místo zároveň pokryjí ochrannou vrstvou. Jejich cena se pohybuje od 200 do 500 korun.

Aby však byla látka dostatečně účinná, musí být podobně agresivní jako sama nečistota - nikdy ji proto nenechávejte na laku auta zaschnout a po odstranění nečistoty ji z auta důkladně otřete. Ideální je pak celé auto, nebo alespoň ošetřenou část, umýt.

Smůla, na laku je smůla

Těžce odstranitelné jsou z auta i kapky pryskyřice vylučované stromy. I na „smůlu“ existují speciální spreje, které ji pomohou z kapoty či skla odstranit. Pokud však řidič nechce sahat k chemii, pomůže mu tuk: tedy obyčejný stolní olej, máslo nebo sádlo. Jemným hadříkem pak lze zaschlou kapku krouživými pohyby odstranit. Stejnou službu udělá i univerzální olej WD40 nebo terpentýnový olej. Mastné části pak umyjte autošamponem.