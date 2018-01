Dnešní navigace přestanou autům stačit, satelity doplní průzkumníci

Aktuální problém: tunely a centra měst I dnes navigace naráží na omezení satelitních systémů. Vysoké budovy tvoří v centrech moderních velkoměst jakési uliční kaňony, které znemožňují přímý „oční“ kontakt mezi satelitem a vlastním navigačním zařízením. Obří domy pak mohou navigační signál rovněž odrážet. Výsledkem je nepřesné určení polohy, auto si může snadno myslet, že jste o ulici vedle než skutečně. V tunelech je situace ještě horší – přes beton a tlustou vrstvu zeminy signál k autu prostě nedoputuje. Již nyní existují různá řešení, která můžou situaci výrazně zlepšit. Automotive Dead Reckoning (ADR) Systém ADR byl původně určen pro vozidla vyšších tříd. Kombinuje data z navigačních satelitů se senzory v automobilu. Vstupem je jednak poslední známá poloha z navigačního systému (GNSS), která je následně upravována podle informací z řídicí jednotky vozu, která zná jeho zrychlení a úhlovou rychlost (ví tedy, jak rychle auto jede a jak zatáčí). Pro ADR je nezbytná integrace do palubní elektroniky, je tedy ideální pro vestavěné navigace. Untethered Dead Reckoning (UDR) UDR je další ze systémů, který při určení polohy umí obejít omezení daná signálem polohových satelitů. V podstatě je srovnatelný s ADR, ale není u něj nezbytné využití dat z palubních senzorů vozidla. I on potřebuje kromě dat o poloze z navigačních satelitů údaje o zrychlení a úhlové rychlosti auta. Výhodou ale je to, že se jednotka, která tyto veličiny měří, nachází přímo v navigaci, není tedy nutné ji nějakým způsobem propojovat s řídicí jednotkou vozu. V porovnání s klasickou GPS navigací, která využívá k určení polohy jen satelitní data, je jednotka s UDR třikrát přesnější. I UDR ale potřebuje k uspokojivému určení polohy alespoň signál z jednoho nebo dvou satelitů. UDR zvyšuje rovněž frekvenci, s jakou navigaci dokáže určit svoji polohu. Zatímco konvenční systémy spoléhající na údaje z družic zvládnou maximálně 10 lokalizací za sekundu (pracují tedy s frekvencí 10 Hz), UDR zvládá dvojnásobek: 20 Hz. Nedostatek jednoduššího řešení je dán výraznou latencí družicových navigačních systémů. Rychlost a aktuálnost polohy do budoucna bude klíčová zejména pro systémy automatizované jízdy a vozidla využívající komunikaci V2X (tedy vozidlo-vozidlo, vozidlo-infrastruktura a další). UDR tedy najde využití v autonomních vozech.