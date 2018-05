VIDEO: Rally jezdec a navigátor mají tajnou řeč, které rozumí jen oni

„Rozpis musí být co nejjednodušší, například, aby se pokyny dobře říkaly a byly výstižné,“ vysvětluje Rendlová. Každý pilot s navigátorem mají vlastní slovník, jsou to slova, kterým rozumějí v těch správných souvislostech jen oni.

Navigátoři používají základní značky a pokyny, které ovšem mají doplněné podle toho, jak jsou domluvení s jezdcem. Základem je vzdálenost v metrech, směr zatáčky a potom náročnost zatáčky - na to mají vlastní škálu. „Každému jezdci vyhovuje něco jiného, různí piloti také vyžadují různě podrobný itinerář,“ dodává Barbora Rendlová. Záleží také na tom, jak si pilot sám pamatuje trať rychlostních zkoušek.

„Už ve chvíli, kdy je zveřejněný kalendář závodů na sezonu, obstarávám například bydlení pro tým. Před každým závodem musím důkladně nastudovat všechny dokumenty, které pořadatel vydá,“ popisuje. Pak zpracovává také harmonogram pro servis, ale třeba i pro catering,

Přímo na závodech pak společně s pilotem sestavují při tréninkových jízdách vlastní itinerář pro celou trať s doplňujícími informacemi.

Spolujezdec potřebuje papír, tužku, barevné fixy, hodinky, stopky... A nervy jako špagáty. Je to adrenalin a obrovská zodpovědnost, rozhodně není čas a myšlenky na to, že by se spolujezdci dělalo špatně, protože nesleduje jen trať, ale dívá se také do itineráře.

Co se nesmí se stát? „Pozdní nebo brzký příjezd na start rychlostní zkoušky, špatně „přečtená“ zatáčka, nebo třeba omylem otočené dvě stránky itineráře najednou,“ vypočítává Barbora Rendlová.

Když se spolujezdec „ztratí“ v rozpisu, musí to pilotovi nahlásit. Ten pak jede „na oči“ a hlásí navigátorovi pokyny tak, jako když ho spolu sestavovali. Navigátor se pak musí „chytit“, má na to v itineráři svoje záchytné body.

Z českého poháru jsou podle Redlové nejnáročnější rally Český Krumlov a Barum Rally. Krumlovská rally je náročná, záludná, Barumka je náročná protože je dlouhá. 46. ročník Rallye Český Krumlov se jede o tomto víkendu, zpravodajství ze závodu sledujte na Sport.iDNES.cz