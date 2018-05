Zápisky naštvaného řidiče: Nesnažte se zabít mě, ani sebe

Není vůbec nic divného na tom, že dnes někdo používá osobní vůz pro přepravu do práce. Naopak, dnes by bylo dosti divné, kdyby to někdo nedělal. Když se každý den podívám, jak vypadá Pražský okruh nebo Jižní spojka, tak nevěřím tomu, že jel někdo autobusem.



Neexistuje jediný den v týdnu, kdy by nedošlo k nějaké dopravní nehodě na okruhu, spojce, dálnici nebo magistrále. To už je prostě zcela normální součást místního koloritu. Nejsem profesionální řidič, ale přesto pozoruji, že i ti výrazně zkušenější by měli vrátit „papíry“.

Mohl by mi někdo vysvětlit, proč v kolonách přejíždějí z pruhu do pruhu v naprosté zběsilosti a kličkují mezi auty? To opravdu věří tomu, že tím uspoří nějaký čas? Pokud ano, tak vás, všechny tyto „honiče času“, snažně prosím: kromě řidičského oprávnění vraťte i občanský průkaz.

Přednosti? Ne, nic vám to neříká? Když náhodou někde vypadnou semafory, to je nadělení. A co teprve když dopravu řídí policista. Co to jeho mávání asi tak znamená?

Omlouvám se všem, kterých se toto netýká, a přesto jsou majiteli výkonných aut. Samozřejmě chápu, že chcete všem ukázat, jak vaše auto pěkně jede. Nicméně nikdo není na váš komplex zvědavý. Takže když mě v mém VW Jetta z roku 2006 problikáváte, když jedu na Strakonické osmdesát, tak vězte, že mě to vůbec netankuje. Pokud prostě nemám kam uhnout a jedu, jak tam určuje místní dopravní značení, tak se nezblázním.

Nejvíc mne tohle vytáčí, když jedeme s rodinou. Možná si toho nevšimnete, mám na autě samolepku „dítě v autě“. Skutečně jí tam nemám proto, abych mohl parkovat u supermarketu na místě pro kočárky, ale pouze proto, aby se mi někdo z vás nelepil na zadek.

Když už máte osedlat takový „závoďák“, sáhněte hlouběji do kasiček a připlaťte si za nadstandardní výbavu. Nebo alespoň si myslím, že třeba blinkry jsou nadstandardní výbavou u těchto aut. Protože mi jinak nikdo nevysvětlí, proč je nepoužíváte?!

Setkání s šílencem

Takhle jsem jednou jel domů. Kdo po pražské výpadovce na Strakonice jezdí, ví, jak to tam je se značením a jaké jsou rychlosti v jednotlivých úsecích. Před první pumpou jsem klasicky zbrzdil na padesát, a to už mi do temena vypaloval díru svým dálkovým osvětlením spěchavec ve starém citroënu. Osvětlování prostoru skrze mé auto a mou lebeční dutinu, která obsahuje i mozek (na rozdíl od něj), započal s velkým předstihem. Vždyť co, to že je tam sedmdesátka a potom osmdesátka, je přece jedno. Brzy přidal gestikulaci, křikem (asi mu nedošlo, že přes tři pruhy nebude z auta do auta slyšet) a vztyčeným prostředníčkem mi dává najevo, že dojedu jako první, prostě jako vítěz.

Když jsem na něj vyplázl jazyk a zasmál se, byl „závodník“ natolik pobouřen, že to „střihl“ z levého pruhu až do mého, odbočovacího pruhu; to bylo už přes šrafované pole a těsně před bariérou ze sudů. Potom prostě zatáhl ruční brzdu a zůstal uprostřed silnice, stáhl okénko a začal mi sprostě nadávat.

Vstávejte dřív, pánové

Po této zkušenosti mi došlo, že většina řidičů u nás, jsou agresivní egomaniaci s komplexem méněcennosti. Na tomto přesně se shodneme i s mou drahou ženou, která za volantem nadává jako špaček.

Nejpalčivější problém dnešní doby je, že všichni spěchají. Myslím, že jsou pouze dvě možnosti, jak regulovat počet těchto nebezpečných řidičů.

Pánové (protože se to týká převážně mužů), možná by bylo lepší jít dříve spát, ať můžete i dříve vstát a nemusíte potom spěchat do práce, myškovat, kličkovat a celkově ohrožovat ostatní proto, aby vás šéf nesjezdil za to, že přijdete o 3 minuty později do práce. To raději změňte práci, než se zabijete, nebo v horším případě zabijete někoho dalšího.

Musí se změnit přístup autoškol a musí se sehnat více policistů na kontrolu dopravy. Já zatím nepřišel o žádný bod a nemám důvod porušovat rychlosti. Buďte, prosím, tak laskaví, a když už naši silničáři stojí za starou bačkoru, silnice jsou na kompletní předělání a stát by nám měl dávat dotace na tlumiče, chovejme se k sobě alespoň my slušně. Neohrožujme se, nenadávejme si, a prosím vás snažně, nesnažte se zabít sebe ani ostatní každý den.