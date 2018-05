Zprávy ze zeleného pekla: 24 hodin závodění na nejslavnějším okruhu světa

Závod odstartoval v sobotu 12. května a skončil po čtyřiadvacetihodinové jízdě. V každém týmu se střídali čtyři piloti. Kvůli špatnému počasí musel být v neděli na několik hodin přerušen. Hlavnímu závodu předcházely kvalifikační závody, které se jezdily už od čtvrtka. Trať vedla jak přes trať Grand Prix, tak přes slavnou „Severní smyčku - Nordschleife”, jedno kolo mělo tedy zhruba 25 kilometrů. I přes velmi špatně počasí v neděli, kdy na trať padla mlha a hustě pršelo, přitáhl závod velké množství fanoušků.



Vítězné Porsche 911 GT3 R ze stáje Manthey Racing zajelo 135 kol s 18 zastávkami v boxech. Mezinárodní tým tvořili střídající se piloti Richard Lietz z Rakouska, Patrick Pilet a Fred Makowiecki z Francie a Nick Tandy z Velké Británie.

Okruh Nikiho Laudy

Středověké město Nürburg leží v německém státě Porýní-Falc. Nejednoho milovníka historie by určitě přilákal zajímavý gotický hrad, mnohem víc je tu ale ve vzduchu cítit adrenalin a spálený benzin. Fanoušci rychlých aut totiž místo znají jako nejslavnější okruh na světě, Nürburgring. leží těsně za městem a jeho stavbě za vzor posloužil sicilský okruh Targa Florio, z nějž je dnes už jen zajímavá silnice mezi ostrovními vesnicemi. Nürburgring, nebo prostě jen „Ring“, měří přes dvacet kilometrů a dělí se na dvě části - Grand Prix Strecke a Nordschleife (severní smyčka). Když se ubytujete v některém z přilehlých městeček, ráno můžete zažít nevšední budíček - řev motorů, brzd a kontrolovaných i nekontrolovaných smyků.

Nebezpečný okruh byl vystavěn v letech 1925 až 1927 a do roku 1976 se zde jezdila F1 Velká cena Německa. V tomto roce se ale Nordschleife pro F1 definitivně uzavřel a pro velkou cenu Německa byla vystavěna nová dráha na Nordschleife navazující, která je zároveň přesným opakem původní trasy - tedy jedna z nejbezpečnější. V posledních letech se však častěji pro Velkou cenu Německa využívá okruh Hokenhaim.

Okruh byl v roce 1976 uzavřen po katastrofální nehodě rakouského pilota formule 1 Nikiho Laudy, který zde při dvousetkilometrové rychlosti vylétl z trati, narazil do plotu, ten ho vymrštil zpět na dráhu, kde do něj narazil další pilot. Palivová nádrž Laudova vozu vybuchla, pilot zůstal uvězněný uprostřed plamenů, které vydávali více než devítisetstupňový žár. Ve vážném stavu se ho podařilo vyprostit.

Nordschleife je okruh přístupný v předem určených dnech i pro veřejnost. Sjíždějí se sem piloti-amatéři z celé Evropy, aby si jedinečný okruh vyzkoušeli. V takové dny je už u hlavního vjezdu cítit, jak místo pulzuje neuvěřitelným nábojem. Je to přehlídka všech zásadních značek automobilového průmyslu a jsou zde k vidění skutečné skvosty, jako třeba Lamborghini Aventador SV, Aston Martin DB7, BMW i8, McLaren 650s, ale také třeba Ford Escort ze sedmdesátých let, VW Golf první generace a různé tuningové úpravy dalších klasik, například legendární VW Brouk s motorem Subaru.

Výjimečnost okruhu je poznat již po prvních metrech na trase. Nordschleife totiž nabízí jednu zatáčku za druhou, horizonty, za kterými nikdy nevíte, co přijde, několik šikan, rychlých úseků a jako třešničku na dortu dvě speciální klopené zatáčky z betonových panelů - karussel. To vše zasazené do nádherné, i když zrádné krajiny německého pohoří sopečného původu Eifel. A proč zrádné? Tento okruh je unikátní jak svou délkou, která sebou nese více než dvacet kilometrů soustředění na ostrou sportovní jízdu, tak nezvyklou jízdní stopou, která může překvapit odlišným nájezdem do zatáček a jejich nezvyklou návazností na sebe. To může překvapit i zkušeného řidiče.

Říká se, že pro dobrou znalost okruhu je třeba zajet minimálně sto kol. Nikdy Nürburgring také nemáte jistotu, že na celém okruhu budou panovat stejné povětrnostní podmínky. Je tu často mokro a to může být pro řidiče těžká zkouška. I proto dostal okruh od bývalého závodníka F1 Jackieho Stewarta přezdívku zelené peklo.