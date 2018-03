Nová Audi A6 startuje. Nejdůležitější jsou nafťáky, dieselgate navzdory

Design od týmu vedeného Marcem Lichtem je spíše evoluční, oproti předchůdkyni se žádné převratné změny neudály. Audi se v tomto ohledu nedokáže oprostit od filozofie nastavené před mnoha lety, kdy si jednotlivé modely byly velmi podobné. Stylistická příbuznost s velkou Audi A8 a nedávno představenou A7 je víc než výrazná. Audi tak budou znalci i nadále rozeznávat hlavně podle grafiky světel, ta u nové A6 dostanou ve vrcholovém provedení variantu Matrix LED.



Nová generace pořádně vyrostla, na délku má skoro pět metrů (přesně 4939 mm), skoro tak dlouhá byla A8 o dvě generace zpátky; rozvor je 2924 mm.

Interiér se nese v moderním minimalistickém duchu, jehož poslem byla právě A8, kdo má pečlivě nastudovanou novou generaci Audi A7, odhalí, že novinka interiér v podstatě přebírá. Na přístrojové desce je kromě volantu a páček pod ním minimum fyzických ovladačů, většina tlačítek je dotykových, kaplička provozních přístrojů je ve vyšších výbavách tvořená 12,3 palcovým displejem a dvě velké dotykové obrazovky (10,1 a 8,6 palce) dominují prostředku palubní desky. Ovládají infotainment, klimatizaci a všechny komfortní a komunikační funkce. Na palubě má nová A6 rychlou síť LTE a komunikuje s okolím pomocí protokolu Car-To-X (to X je chytrá infrastruktura nebo další vozidla).

Klíč od A6 může majitel nahradit androidovou aplikací ve svém chytrém telefonu. Tématem Audi je dnes autonomní mobilita, sice ji legislativa nechce plně povolit, i tak dostane prvky robotického řízení také nová A6. V závislosti na stupni vybavenosti může mít auto až pět radarů, pět kamer, dvanáct ultrazvukových senzorů a lidarový scanner. Ty dodávají informace adaptivnímu tempomatu, hlídačům jízdních pruhů a mrtvého úhlu, systému automatického brzdění, parkovacímu asistentovi a dalším strážným a asistenčním systémům.

Všechny motory nové A6 jsou stejně jako u A8 vybaveny mildhybridním systémem s Li-ion akumulátorem a startérem/generátorem, který chytrým hospodařením s energií uspoří až třičtvrtě litru paliva na sto kilometrů jízdy. U šestiválcových variant pracuje se 48 volty u čtyřválců se 12 volty.

Do startu prodeje, který je naplánovaný na červen, připravili motoráři zatím jediný benzinový agregát - šestiválec TFSI s výkonem 340 koní, 500 Nm, který rozparádí A6 na stovku za 5,1 sekundy. Dieselová nabídka je třikrát bohatší: startuje se u čtyřválcového dvoulitru s 204 koni a 400 Newtonmetry, víc síly nabídnou šestiválce třílitrových TDI ve variantách se 231 a 286 koňmi výkonu a až 620 Newtonmetry. Nabídka motorů tak potvrzuje, že tato kategorie aut - a o prémiových německých značkách Mercedes, Audi a BMW to platí tuplem - je v Evropě absolutně závislá na nabídce turbodieselů. A nezmění to ani soudy, Brusel, ekologové nebo pařížská s římskou starostkou vyhánějící diesely z měst (vše o aféře Dieselgate najdete ve speciální příloze na iDNES.cz - zde).

Šestiválcová TDI dostanou osmistupňovou převodovku, ostatní budou mít o stupeň míň, ve všech případech jde o automatické dvouspojkové skříně. Pohon všech kol je standardem pro všechna provedení, to je velká novinka, donedávna měla poháněnou jen přední nápravu i A8. Za příplatek bude k mání sportovním diferenciál. A6 dostává také natáčecí kola zadní nápravy a čtyři varianty podvozku, ta nejvyšší se vzduchovým elektronicky řízeným odpružením.