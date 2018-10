Také výrobci motorek bojují s emisemi. V Kolíně bodoval Indian s Katanou

Letošní motovýstava se nešťastně trefila termínem do souběžného autosalonu v Paříži, většina výrobců si proto odhalení hlavních novinek nechává až na tradiční největší světovou výstavu EICMA v Miláně, která se koná o měsíc později.

Na Intermotu se proto představily v podstatě jen dva zásadní nové modely, japonské Suzuki sekundoval americký Indian FTR 1200 ve flat-trackovém stylu. K nejsledovanějším modelů patřily i nové boxery R1200 od BMW, které dostaly nové výkonnější motory s variabilním časováním ventilů.

Ne, že by na Intermotu bylo málo dalších novinek, ale většina z nich jsou jen postupné inovace a modernizace stávajících modelových řad. Výrobci čelí nárokům na stále přísnější emisní limity, kvůli kterým je vývoj motoru s úplně novou konstrukcí a rámem skoro nereálný.

Zákazníci přitom od motocyklů očekávají hlavně zábavu a v některých kategoriích také vyšší výkon, proto značky i nadále soutěží v honu za co nejvyšším počtem koní. Výsledkem jsou stále složitější motory a větší podíl elektroniky i asistenčních systémů.

Suzuki Katana 1000

Největší novinkou kolínské výstavy je oživení legendárního naháče Katana, který byl představen v roce 1980 rovněž v Kolíně nad Rýnem. Z původně očekávané nové a přelomové Katany s přeplňovaným motorem pomocí kompresoru je nakonec „jenom“ modernizovaný motor a rám z řady GXSR K5, který se dodnes úspěšně prodává ve sportovně-cestovním modelu GSX1000F.

I tak je Katana hodně zajímavá mašina. Řadový čtyřválec 999 ccm má i na dnešní dobu působivý výkon 148 koní. Rám a komponenty vycházejí z řady GSX-S, kyvná vidlice je nová z GSX-R. Poměrně malá nádrž na 12 litrů, obrácená vidlice a radiální brzdiče Brembo pomohly k dosažení příznivé hmotnosti 215 kg suché váhy.

Většina výfukových svodů je schovaná pod motorem, na stranu tak vystupuje jen elegantní krátká koncovka. Katana vypadá k světu také díky ničím nerušenému tvaru sedla a zadní části se zadními plasty ve tvaru křidélek.

Celkově působí moderní verze kratším a agresivnějším dojmem než předchůdce. Design zdařile vychází z původní Katany GSX1100S osmdesátých let a se svým hranatým světlem a ostrými tvary polokapotáže působí v dnešním světě jako zjevení. Mezi ošklivostí a nádherou je někdy tenká hranice a Suzuki se stejně jako před čtyřiceti lety podařilo přijít s designem, o kterém se dá říci: „To je tak ošklivé, až je to nádherné.“

Nová Suzuki Katana

BMW R1250GS a R1250RT

Jak říká jedno motorkářské pořekadlo, „objem ničím nenahradíš“. A proto má nová generace strojů R1250 stejný design, ale navýšený objem z předchozích 1 170 na 1 254 díky většímu vrtání o 1,5 mm a delšímu zdvihu o 3 mm.

Jenže v dnešní době přísných emisních limitů se u největších dvouválců začíná šířit i pořekadlo „variabilní časování ničím nenahradíš.“ Emisní limity vyžadují malé exhalace za všech teplot a jízdních režimů, proto už k navyšování výkonu nestačí jen vyšší otáčky, objem a kompresní poměry. Technologie VVT od BMW využívá systém zdvojené vačky ShiftCam s elektronickou regulací a přepínáním režimů.

U BMW se díky tomu podařilo jejich dvouválcový boxer pořádně „vytunit“ a zvednout maximální výkon ze 125 na 136 koní a to už je pořádný nárůst. To doprovodily zásahy do konstrukce, včetně olejového chlazení spodků ventilů, nových vstřikovačů a nové převodovky a mokré spojky, která bude zvládat vyšší výkon.

Spolu s novým motorem se do standardní výbavy modelů GS a RT nastěhovala i řada dosud příplatkových funkcí jako Hill Start a ASC, naopak příplatkové výbavy teď budou mít sportovní režimy Dynamic Riding Pro. Novější elektronika se objeví také u aktivního elektronického odpružení, které dokáže automaticky nastavit motorku podle zátěže a odpadá tak nastavování kombinací jezdec/spolujezdec/zavazadla.

BMW R1250

Indian FTR 1200 a 1200S

Indiany navržené a konstruované pod novým koncernem Polaris jsou převážně mohutné stroje s kapotážemi a velkými blatníky, orientované na americký trh. Před pár lety oživená značka Indian se však snaží prosadit i na zahraničních trzích, proto na Intermotu představila nový „menší“ model FTR 1200 orientovaný na Evropu.

Základ se příliš neliší od závodního flat-trackového prototypu Indian FTR750, se kterým značka závodí na amerických okruzích a snaží se zatápět dosavadnímu vládci této kategorie, závodnímu speciálu Harley-Davidson XG750R.

Indian tento speciál přetavil v sériový model ve dvou provedeních: základní a civilně vyhlížející FTR 1200 a pořádně okořeněnou verzi 1200S. Nový véčkový dvouválec 1203 ccm naladěný na 120 koní je samozřejmě vodou chlazený.

Na první pohled vychází z předchozího agregátu modelu Scout, ale jde o nový modernizovaný motor zasazený do trubkového příhradového rámu s obrácenou přední vidlicí. Nádrž je uložena dole pod sedlem kvůli snížení těžiště, osvětlení už je kompletně LEDkové. Zajímavostí verze S je LCD přístrojovka vystrčená dopředu k jezdci, která připomíná spíš externí motocyklovou navigaci a je plně dotyková.

Novinka Indian FTR 1200 a 1200s

Moto Guzzi V98TT

Design zdařile kombinuje prvky z předchozího velkého cestovního endura Stelvio, k nim přidává nádech retro nostalgie a styl scrambleru. V85 slibuje použitelný cesťák s velkým předním 21" kolem na delší trasy i mašinu pro potěchu oka a parkování před kavárnami.

Je to ještě cestovní maxi enduro, nebo už scrambler? U tak tradiční značky se to těžko rozlišuje. Scrambler od Moto Guzzi vychází z nové pohonné jednotky, samozřejmě véčkového dvouválce s válci zvednutými nahoru do stran v úhlu 90°. Vzduchem chlazený motor o objemu 853 ccm má mít maximální výkon 80 koní a měl by postupně nahradit řadu V7, která již se současným motorem 750 dosáhla svého vrcholu. Nový motor je také doplněn novým kardanem a asymetrickou kyvnou vidlicí.

Moto Guzzi nemá ambice závodit s ostatními značkami v honu za stále vyšším výkonem a sofistikovanější elektronikou podvozku a asistentů, místo toho by měla být V85 jednoduchým vzduchem chlazeným strojem, který odkazuje na nejlepší roky dakarových soutěží.

Novina Moto Guzzi V85TT

Ducati Scrambler Icon, Full Throttle, Café Racer a Desert Sled

Ducati představila na německé výstavě čtyři nové verze Scramblerů a dokázala, že s povedeným základem se dá udělat v podstatě cokoli – od kavárenského floutka až po terénní motorku na polňačky. Podtitul Land of Joy slibuje ještě větší bezstarostnost a bezpečí, vylepšené pohodlí a pokročilejší elektroniku. Řada Ducati Scrambler se díky orientaci na retro scénu i dostupné ceně výborně trefila do požadavků současných zákazníků a okamžitě se vyšvihla na nejprodávanější řadu značky.

Motor inovovaných modelů zůstává stejný, tedy chlazený dvouventilový dvouválec Desmodue s výkonem 73 koní a 67 Nm. Pod označením nové vlny inovací „Joyvolution“ přichází několik drobných designových změn a novější elektronika zahrnující Bosch Cornering ABS s možností aktivace ABS i v náklonu v zatáčce. To podstatně zvyšuje bezpečnost jízdy i pro začínající jezdce a zpřístupní motorku dalším zájemcům.

Nová je také konstrukce světlometů s technologií svícení denního LED DRL (Daytime Running Light) s lepší viditelností motocyklu ve dne a nové směrovky s automatickým vypínáním. Ducati Scrambler také umožňuje i instalaci bluetooth a systému Ducati Multimedia System, který zařídí příjem telefonních hovorů či přehrávání hudby, nebo přímo poslech Scrambler Web Radio z internetu.

Staromilci asi nechápavě kroutí hlavou, ale zdá se, že tyto doplňky už dnešní mladí zákazníci začínají považovat za samozřejmost.