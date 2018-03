Nová technologie testovaná na taxících Škoda slibuje očistit diesely

Jak známo, dieselové motory byly v jednu chvíli prosazované kvůli nižší spotřebě a tím pádem nižším emisím CO 2 . Produkovaly však více emisí oxidu dusíku NO X , o tom se začalo mluvit až později. CO 2 je jedním z hlavních skleníkových plynů, což je většině lidí poněkud vzdálené, NO X naopak škodí zdraví přímo.

Na co je potřeba AdBlue? Čištění spalin SCR Selective Catalytic Reduction (selektivní katalytická redukce) snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech tím, že vstřikuje do výfukového potrubí před katalyzátor aditivum na bázi močoviny, známé pod obchodním označením AdBlue.

Aditivum dopadá na speciální povrch, kde se promíchá s výfukovými plyny vycházejícími z filtru pevných částic (DPF). Jejich teplo okamžitě rozkládá močovinu na čpavek, který začne reagovat s oxidy dusíku (NO X ) ve výfukových plynech. Dochází pak k rozkladu oxidů dusíku na neškodný dusík a vodu.

Německá Federální agentura pro životní prostředí v březnu uvedla, že ročně jen v této zemi kvůli NO X předčasně zemře šest tisíc lidí, celoevropské průzkumy pak NO X dávají ročně za vinu 71 tisíc životů. Prodeje naftových agregátů proto loni v některých zemích Evropy klesly až o 20 procent, několik německých měst začalo připravovat zákaz vjezdu naftových aut do svých center.

Tým výzkumníků na univerzitě v Loughborough však přišel s řešením, které by mohlo diesely zachránit. Prý není drahé a do sériové výroby by mohlo přijít do dvou let. Systém vytvořený týmem Grahama Hargravea a Jonathana Wilsona nese název ACCT (ammonia creation and conversion technology).

Jednoduše řečeno spočívá v úpravě dnešního aditiva na bázi močoviny známého jako AdBlue (používaného v systémech využívající selektivní katalytické redukce SCR k odbourávání NOXů) na speciální kapalinu bohatou na amoniak neboli čpavek. Ta pak pomůže rozdělit NO X na neškodný dusík a vodu mnohem efektivněji než AdBlue.

Na rozdíl od dnes používané selektivní katalytické redukce SCR má ACCT pracovat bezproblémově i při nízkých teplotách, například když auto běží na volnoběh. Dnešní běžně používané SCR katalyzátory totiž pracují s vysokými teplotami, na které se motor vozidla dostává zvláště při městských pojížďkách velmi dlouhou. V tu chvíli tedy SCR neprobíhá a auto vypouští NOXy.

Testování na škodovkách

Podle britského magazínu Autocar testovali vědci svůj vynález na škodovkách, které byly používané jako taxíky. To je typický příklad problematického provozování dieselového auta. Taxikář volí diesely kvůli nízké spotřebě, jenže typický „taxikářský“ způsob použití s pomalými často přerušovanými jízdami městem moderním naftovým motorům nesvědčí.

Už první výsledky ukázaly, že ACCT dokázalo zachytit 98 procent výfukových emisí NO X ve srovnání s 60 procenty u stejného sériového vozu vybaveného technologií SCR, který splňuje normu Euro6. Odborníci oslovení britským Autocarem považují vynález ACCT za ještě důležitější než nástup systému common-rail.

O technologii, na jejímž vývoji udělal tým vědců po dlouhých letech výzkumu největší pokrok, už se zajímají automobilky, dodavatelé pro autoprůmysl a také provozovatelé velkých flotil naftových aut.