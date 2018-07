OBRAZEM: CONCORSO

Crème de la Crème; automobilová šlechta z Villa d´Este

Každý rok se v areálu mondénního hotelu Villa d´Este na břehu severoitalského jezera Como setkává automobilová smetánka světa. Letošní ročník nesl podtitul Hollywood on the lake.

V BMW měli šťastnou ruku, když se na konci 90. let rozhodli stát patronem Concorso d’Eleganza. Přestože historie exkluzivního podniku sahá až do roku 1929, tak v ní najdeme i bílá místa, kdy byla tradice na dlouhá léta přerušena. V 90. letech se místní automobilový klub snažil akci znovu oživit, nicméně živou vodou pro skomírající podnik byl až vstup BMW Group, které vzalo Concorso pod svá křídla a během posledních 14 let z něj dokázalo vybudovat nejprestižnější přehlídku automobilové elegance na světě. A jaké jsou ty správné ingredience? Prostředí aristokratického hotelu s dokonale udržovaným parkem a uniformovaným personálem, smaragdová voda jezera Como s lehce se pohupujícími čluny Riva a vysoké štíty okolních hor, mezi nimiž křižují oblohu hydroplány z místního slavného aeroklubu… jen těžko si představit prostředí, které k ušlechtilým čtyřkolovým elegánům padne lépe.

Jednou ze zajímavostí, které tvoří výjimečnost Concorsa je, že se nejedná jen čistě o veteránskou přehlídku. Každoročně je zde vedle ušlechtilých historických aut k vidění i několik nejnovějších konceptů, které se představily na světových autosalonech a některá auta zde mají dokonce premiéru. Letos to bylo unikátní Ferrari SP38 Deborah, které v Maranelu pod vedením Flavia Manzoniho, šéfdesignéra Ferrari, speciálně upravili a zákazníkovi předali přímo na přehlídce. V Evropě poprvé se ukázal i kontroverzní Rolls-Royce Cullinan - první hyperluxusní SUV značky. Vizi motocyklů blízké budoucnosti na konceptu BMW 9cento představil Edgar Heinrich, šéf designu BMW Motorrad. 9cento si vzalo za cíl spojit to nejlepší z kategorie off-road a sportovních motocyklů.