VIDEO: Octavie se vrací závodit na Nürburgring

„Nürburgring GP jezdím pravidelně řadu let, ale s Octavií to bude premiéra. Čekají nás dva závody ve kterých se může stát cokoliv, a tak je stále vše otevřené,“ řekl před odjezdem do Německa leader průběžného pořadí Tomáš Pekař.



Nürburgring v číslech délka: 5 148 m

šířka trati: 10-13 m (v Mercedes Aréně 14-25 m)

počet zatáček: 17 (7 levých a 10 pravých)

převýšení: 23 metrů

rekord v kvalifikaci - 1:28,351 Michael Schumacher/2004

rekord v závodě - 1:29,468 Michael Schumacher/2004 Na vysvětlenou: Jde o nový okruh, na kterém se dnes závodí. Známější je ovšem původní starý okruh, takzvaná Severní smyčka, která bývá označovaná jako nenáročnější závodní okruh světa. Nürburgring Nordschleife měří téměř 21 kilometrů. Šampion formule 1 Sir Jackie Stewart nazval okruh „Zeleným peklem“. Okruh využívají automobilky k testování, je také otevřen pro jízdy široké veřejnosti. Více čtěte zde.

„Před sezonou jsme dlouho zvažovali, kolik podniků do kalendáře zařadíme a na kdy naplánujeme ten poslední. Nakonec jsme se rozhodli až pro pozdější závěr sezóny, což se nyní ukazuje jako dobrá volba,“ říká zástupce promotéra pan Pavel Mařan.

„Závody na Nürburgringu budou mimořádně atraktivní. Nejen, že se o víkendu rozhodne o celkovém vítězi, ale do závodů zasáhne celá řada zkušených jezdců,“ dodává. Vedle stálého jezdeckého pole se v Německu za volantem Octavie představí také závodníci, kteří do letos obnoveného seriálu zatím vůbec nezasáhli.

Do startovního pole nastoupí na poslední závod také trojnásobný vítěz Evropského poháru cestovních vozů Petr Fulín a vyzve na souboj svého syna. Nebo domácí jezdec Andreas Pfister, který má podobně jako Petr Fulín velké zkušeností ze závodů FIA ETCC.

Okruhovou octavii si vyzkouší i Adam Kout, dvojnásobný šampión evropských Superkártů a někdejší vítěz formule Renault. „Z toho, že se podařilo dojednat můj start v Octavia Cupu, mám velkou radost. V plechovém autě jsem neseděl deset let, a tak se na to moc těším. Navíc Nürburgring je skvělá a zábavná trať, kterou znám jak ze Superkártů, tak i z mých dřívějších startů s formulí Renault,“ komentuje Kout.

Závodní víkendu na Nürburgringu začal pátečním tréninkem a kvalifikací. V sobotu už se bude závodit, první závod startuje v 8:30, druhý ve 13:15.

Octavia Cup Seriál, v němž se po okruzích prohání smečka stejných octavií, navazuje na pohárové závody, které se začaly jezdit před dvaceti lety.

Škoda Octavia Cup se zařadil mezi nejúspěšnější pohárová klání nejen v ČR, ale v celé Evropě. Řadě jezdců pohár pomohl nastartovat profesionální kariéru a umožnil najít zajímavá jezdecká angažmá.

Původní seriál se jezdil v letech 1998 až 2009, za volanty okruhových octavií první a druhé generace se vystřídalo přes 120 jezdců z Česka i zahraničí. V Evropě existuje řada obdobných značkových pohárových projektů, kde velká část z nich je přímo nebo nepřímo podporována výrobci vozů či importéry.

Naposledy jela octavie na Nürburgringu v roce 2011, to byly závody série Eastern European Cup. Závod se jel tehdy zároveň s Renault Clio Cupem, protože Škoda Octavia Cup se v té době nekonal. Startovní pole tehdy čítalo na třicet aut, Petr Fulín starší na to moc rád vzpomíná. Reportáž z tehdejšího závodu sledujte na našem archivním videu.