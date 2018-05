VIDEO: Gymnastika terénních monster je náramná podívaná

Offroad trial má svá pravidla. Nejde o rychlost, ale o přesnost a šikovnost pilotů často bizarně vyhlížejících závodních speciálů. Trestá se skoro všechno: neprojetí branky, projetí špatným směrem, strčení do branky. Kdo najede do výstražné pásky (to je to „mlíko“), jež trať ohraničuje, ten končí.



Závodní speciály musí jezdit v prudkých svazích, ale ještě v nich projíždět mezi překážkami.

O tomto víkendu se budou závodní stroje bahnit v Milovicích na třetím závodu mistrovství České republiky.

Trať už se připravovala v průběhu týdne. Hlavním kormidelníkem republikového šampionátu je už druhým rokem Tomáš Kratochvíl, který předpokládá hojnou účast posádek (asi čtyřicet), velký počet diváků a obdivovatelů tohoto tradičního sportovního klání a hlavně dobré počasí, které vždy akci konané venku velmi prospěje.

„Závody v Kladně a v Krnově se letos nad očekávání povedly, organizace byla perfektně zajištěna, a tak se podobné pozitivní schéma očekává i v Milovicích,“ komentuje Kratochvíl.

„Pokud se rozhodnete, že závody navštívíte, počítejte s velmi bohatým programem, který zabere sobotní i nedělní odpoledne. Závody jsou koncipovány jako podívaná pro celou rodinu. Kromě tratí, které jsou soustředěny do divácky přehledných úseků, zde návštěvníci naleznou klidovou zónu, občerstvení a zábavu pro děti. Připraveno je i velké lákadlo v podobě opravdu gigantického monster trucku,“ zve Kratochvíl do Milovic.

Pokud to do Milovic nestihnete, sledujte v sobotu 26. května online přímý přenos ze závodu na iDNES.cz.