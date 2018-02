Zákaz dieselů v Německu zvýší jejich export do Česka, čekají experti

Soud se zabývá otázkou, zda je možné kvůli znečištění ovzduší zakázat v některých německých městech jízdu dieselovým vozům. Pokud rozhodne, že ano, mohly by první zákazy přijít už letos.



Podle Vojtěcha Opleštila z PwC ČR je očekávaný výrok federálního soudu součástí širšího rozhodování. Pokud by se jeho zákonnost potvrdila, byl by to signál pro další německé i evropské municipality. Ovšem zásadní roli v tom bude hrát německá vláda, která by mohla dotovat hardwarové úpravy motorů vybraných motorů.

Diesely v Německu už nikdo nechce Ceny ojetin srážejí čachry s emisemi V Německu za poslední rok výrazně klesl prodej nových naftových aut, ceny těch ojetých šly znatelně dolů. Čtěte více.

„Nicméně prodeje automobilů s naftovými motory v Německu silně klesají, protože tlak na omezení dieselů je dlouhodobý. Lze tak očekávat, že by v případě zavedení zákazu i v dalších německých městech došlo k výraznému poklesu cen ojetin, a tím i k jejich významnému exportu nejen do ČR,“ podotkl Opleštil.

„Pokles zájmu o auta s dieselovými motory v západní Evropě vede nejen k poklesu prodejů nových aut, ale též k poklesu cen ojetých dieselových aut. Zákazníci nechtějí riskovat, že jejich auto bude v budoucnu neprodejné. Vzhledem k volnějšímu přístupu v zemích střední a východní Evropy tak značná část ojetin směřuje právě do těchto zemí. Druhým atraktivním odbytištěm pro ojeté vozy jsou africké země,“ dodal partner KPMG Jan Linhart.

Přestože přebytek dieselů v západní Evropě vznikl podle provozního ředitele autobazarů AAA Auto Petra Vaněčka již loni, meziročně se jejich podíl na trhu ojetin v České republice proti vozům s benzinovým motorem snížil. „Spolu s tím v loňském roce naftové automobily mírně zlevnily, ale zároveň i zestárly a zvýšil se u nich počet najetých kilometrů. To souvisí se zvýšeným dovozem starších a rizikových naftových automobilů dovážených ze zahraničí, které na tamních trzích nevyhovují emisním normám, a zejména němečtí majitelé se jich tak zbavují na úkor tuzemského životního prostředí,“ upozornil. Tento trend bude podle něj pokračovat, nicméně podíl dieselových vozů na dovozech by se neměl dramaticky zvýšit.

Podle dřívějších údajů společnosti Cebia, která se zaměřuje na prověřování původu nabízených ojetých aut, se celkově v Česku ročně prodá zhruba 700 tisíc ojetin, 71 procent připadá na vozidla z ČR, 18 procent na dovoz z Německa a šest procent na vozy z Itálie.