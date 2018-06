Punto II očima odborníka Jindřich Topol, manažer výkupu AAA AUTO Druhá generace Fiatu Punto představuje velice zajímavou cestu k ojetému vozu pro ty motoristy, kteří chtějí investovat jen malou částku v duchu přísloví „za málo peněz hodně muziky“. To platí zejména pro automobily vyrobené po faceliftu a modernizaci, tedy od roku 2003. Na trhu se tyto vozy stále objevují v zachovalém stavu a s bohatou výbavou, která zahrnuje jak posilovač řízení, ABS a čtveřici airbagů, tak třeba klimatizaci nebo palubní počítač. Velké oblibě se těší zážehové dvanáctistovky, a to jak osmiventilové, tak šestnáctiventilové. Tyto motory jsou živé a přitom velice úsporné. Navíc slibují nízkou cenu povinného ručení. Proto si je řada motoristů oblíbila. Při výběru vozu s tímto agregátem dbejte na pravidelný volnoběh jak po nastartování, tedy za studena, tak po zahřátí pohonné jednotky. Častějším problémem těchto motorizací je vadná lambda sonda, což by se mělo poznat rozsvícením kontrolky motoru na palubní desce. Přitom automobil může jet bez potíží, ale měřením emisí by neprošel. Svítící kontrolka motoru však není pro tuto závadu podmínkou, proto dbejte právě na pravidelnost volnoběžných otáček. Kdo zatouží po naftové motorizaci, měl by vědět, že velké dieselové devatenáctistovky nadměrně zatěžují přední nápravu, což vede k dřívějšímu vzniku vůlí. Atmosférický motor 1.9 D rozhodně není žádný sprinter a výskyt přeplňovaných 1,9 JTD je minimální. Tyto jednotky jsou obecně bezproblémové, ale pořizovat je do malého auta je obecně nesmysl a do patnáctileté ojetiny o to víc. Turbodiesel 1.3 JTD je dobrou volbou při menším nájezdu. U vozidel s vysokým kilometrovým proběhem zde však existuje riziko celkového nadměrného opotřebení pohonné jednotky. Při zkušební jízdě se zaměřte také na řazení. Častějším problémem je opotřebená synchronizace převodovky na zpátečce a na dvojce. Bez potíží nejsou ani automatické převodovky, vozům vybaveným variátorem Speedgear je nejlepší se preventivně rovnou vyhnout. Robotizovaný manuál Dualogic trpí opotřebením spojky i synchronů a navíc u něj selhávají ovládací mikrospínače, následkem čehož pak odmítá řadit.