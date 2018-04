Dovoz ojetin stoupl. Vozí se mladá auta, rollsy, tesly i trabanty

Dovoz ojetých osobních aut do Česka za leden a únor meziročně stoupl o 19 procent na 27 505 vozů. Dováží se přitom více mladší auta, podíl vozů starších než deset let klesl o 2,5 procentního bodu na 51 procent. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.