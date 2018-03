První dílo nového šéfdesignéra ukáže Škoda příští rok

Škoda je podle Stefaniho v designu velmi dobrá a jeho úkolem je navázat na Kabaňovu práci. „Naše auta by měla být ještě více emocionální, lidé by měli více nakupovat srdcem,“ uvedl. Škoda by se však podle něj neměla zaměřovat pouze na mladší generaci, ale nabízet auta pro všechny věkové skupiny.



Současné škodovky, které přicházejí na trh, ještě nesou jasný Kabaňův rukopis. Vývoj nového vozu, než se dostane do výroby, trvá asi tři roky. To znamená, že první škodovka vytvořená pod Stefaniho taktovkou, která se představí v příštím roce, bude studie vozu budoucnosti. Jak je u české značky obvyklé, pravděpodobně by se mohla představit stejně jako aktuální studie Vision X na autosalonu v Ženevě 2019, nebo o několik týdnů později na šanghajském autosalonu.

Stefani se podle vlastních slov na finální podobě konceptu Vision X, který Škoda představuje v těchto dnech v Ženevě, podílel. Pracoval na výsledném vzhledu přední části vozu. V sériové podobě má městský crossover vyjet v příštím roce.

Na Vision X se v zadní části místo znaku Škody objevil velký nápis „Škoda“, což má podle Stefaniho otestovat reakci zákazníků. V případě kladných reakcí by se nápis mohl objevit rovněž u dalších modelů.

Podle Stefaniho, který do Škody přišel od sesterského Volkswagenu, byla v pořádku veřejností diskutovaná změna přední části Octavie, jež dostala v rámci takzvaného faceliftu dělené světlomety. „Libí se mi, když se auta od sebe liší, když jsou na silnici jasně rozpoznatelná,“ uvedl s tím, že stejně se od sebe liší také sportovně-užitkové vozy (SUV) v nabídce Škody, tedy Kodiaq, Karoq a nový Vision X.