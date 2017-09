Padesátkou v obcích jezdíme 20 let, v noci dřív rychlost omezená nebyla

Důvodem ke snížení povolené rychlosti v obcích ze 60 km/h byly podle ministerstva vnitra zkušenosti z jiných zemí, kde snížení rychlosti o deset km/h vedlo k poměrně značnému poklesu počtu nehod se smrtelnými následky pro chodce.



Snížením povolené rychlosti v obci se situace vrátila o 20 let zpátky, „padesátka“ platila v obcích do roku 1976. O deset km/h povolenou rychlost v obci zvýšila vyhláška číslo 100 z roku 1975, která vstoupila v platnost 1. ledna 1976. V obcích se tak od ledna 1976 mohlo jet v době od pěti do 23 hodin až šedesátkou. Vyhláška dále uváděla, že řidič smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled, nejvýše však 110 km za hodinu na dálnici a 90 km/h na ostatních silnicích (na motocyklu nejvýše 80 km/h).

Auto nesmělo jet rychleji než kůň v poklusu

Různé úpravy povolené rychlosti se objevují od počátku motorismu. V roce 1900 vydal c. k. místodržitel v Království českém nařízení „o jízdě vozy automobilními a koly motorovými na veřejných silnicích a cestách“, podle kterého rychlost jízdy v uzavřených osadách nesměla být větší, než kolik obnáší rychlost koně v čerstvém klusu. Nařízení také vyjmenovávalo úseky silnic (úzké silnice, prudké zatáčky, některé křižovatky a mosty), kde „nesmí se jezditi rychleji, než jak jde chodec“, což platilo například i pro průjezd trhy.

O pět let později stanovilo nařízení ministerstva vnitra maximální rychlost v obci na 15 km/h. Mimo „uzavřené osady“ pak směli řidiči jet nejvýše 45 km/h, za mlhy, na nepřehledných úsecích, na mostech či „při kromobyčejné živosti cesty“ pak nejvýše šest kilometrů v hodině. V roce 1935 byla nejvyšší rychlost v uzavřených osadách stanovena na 35 km/h.

Na „padesátku“ rychlost v obci zvýšila od ledna 1961 vyhláška z roku 1960. Omezení platilo od pěti do 23 hodin. Mimo obec byl řidič povinen rychlost jízdy přizpůsobit okolnostem, zejména hustotě provozu, viditelnosti, stavu vozidla a stavu a povaze silnice.

Od roku 1971, kdy byl otevřen první dálniční úsek na území tehdejšího Československa, neplatilo na dálnici žádné obecné omezení rychlosti. Nejvyšší povolenou rychlost na dálnici 110 km/h zavedla až vyhláška č. 100 z roku 1975.

V současnosti platí „padesátka“ v obci ve většině evropských zemích, výjimkou jsou postsovětské a některé balkánské země (Bosna a Hercegovina, Makedonie), kde je povolena rychlost 60 km/h. Mimo obec je v Evropě rychlost omezena s řadou místních specifik většinou v rozmezí 80 až 100 km/h. Na dálnicích se smí převážně 100 až 130 km/h, například v Německu je rychlost 130 km/h na dálnici pouze doporučená.