VIDEO: Česká naděje na Dakaru si přeje co nejtěžší závod

Ondřej Klymčiw je jednou z největších českých nadějí na nadcházející jubilejní čtyřicáté Rally Dakar. Prvního ledna odlétá do jižní Ameriky, šestého odstartuje do první etapy. „Napsal jsem Ježíškovi, aby byl Dakar co nejtěžší,“ říká ve videorozhovoru pro iDNES.cz.