Opel přechází na francouzskou techniku. Novou corsu předělává

Po převzetí značky Opel francouzským PSA dochází k přehodnocení stávajících projektů (podrobnosti zde). Výhodou je, že Opel s Francouzi spolupracoval na vývoji už v dobách, kdy patřil pod americké GM. Přesto ale manažeři musí důkladně zvažovat, zda se vyplatí pokračovat vytyčeným směrem, nebo jednotlivé projekty poupravit.



Opel Crossland X

Dosud to bylo jednoduché: crossovery Crossland X a Grandland X byly od počátku vyvíjeny jako sesterské modely peugeotů a citroënů. To samé platí pro příští generaci Opelu Combo, který bude odvozen od Peugeotu Partner a Citroënu Berlingo. Se čtyřmetrovým hatchbackem Opel Corsa to ale tak jednoduché není.

Podle neoficiálních informací Francouzi stávající projekt, rozeběhnutý ještě pod vedením a především s využitím technologií GM, zastavili. Místo toho se urychleně pracuje na vývoji nového typu Corsy, která bude dvojčetem příštího Peugeotu 208.

Peugeot 208

Corsa představuje čtvrtinu prodejů německé značky, a tak bylo důležité vše důkladně propočítat. Rozhodnutí narychlo začít od začátku a odložit příchod takto klíčového modelu zhruba o jeden rok je riskantní. V případě využití technologií GM by ale Opel musel Američanům platit licenční poplatky – to znamená vyšší náklady u každého vyrobeného kusu. Právě tento argument podle neoficiálních informací převážil. Jistou roli může hrát i fakt, že auta s technologiemi GM smí Opel podle dohody spojené s předáním značky PSA prodávat pouze v Evropě.

Aktuální Corsu nabízí Opel od roku 2014.

Opel tedy u nové corsy využije modulární platformu EMP1, která se v budoucnu stane základem všech modelů skupiny PSA s karoserií dlouhou okolo čtyř metrů. Zvolené řešení také přináší výhodu v podobě úspory hmotnosti – skelet karoserie je o 100 kg lehčí než u současné corsy a na dílech interiéru se ušetří dalších 50 kg. Celková úspora hmotnosti nicméně dosáhne zhruba 100 kg, část z ušetřené váhy odmažou nové bezpečnostní prvky.

Nový majitel Opelu se také rozhodl využít souběhu odloženého příchodu corsy s nástupem nové generace SUV Mokka X. Corsa se momentálně vyrábí současně ve východoněmeckém Eisenachu a tradičně i ve španělské Zaragoze, kde se dále vyrábí Crossland X, Mokka X a nově i Citroën C3 Aircross. V roce 2019 se stane Zaragoza pro Corsu jediným výrobním závodem a nová Mokka X zaujme uvolněné místo na výrobní lince v Eisenachu.

Význam této rošády podtrhuje skutečnost, že dva z pěti vyrobených opelů se jmenují Corsa nebo Mokka X. Francouzské vedení navíc následně počítá s novou generací Opelu Adam, který také využije techniku PSA.

Opel se těmito kroky během pár let zbaví většiny vazeb na původního majitele, americký General Motors. Rodinná Zafira i kabriolet Cascada se blíží do závěru své kariéry, městský (a v Koreji vyráběný) model Karl má okrajový význam a klíčová řada Astra je v polovině modelového cyklu – na zbrusu novém nástupci se tedy téměř jistě také pracuje.

Jedinou výjimkou na poli osobních aut tak pro Opel zůstává manažerský model Insignia a řada výkonných naftových i benzinových dvoulitrových motorů. Dle dohod má Opel takto pokračovat ve výrobě insignie po celý její modelových cyklus, a to i pro exportní značky GM Buick a Holden. Podle spekulací by se navíc insignia v blízké budoucnosti mohla stát základem nástupce Peugeotu 508.