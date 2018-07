Dieselgate už klepe i na dveře Opelu, 60 tisíc dieselů se chová divně

Německé ministerstvo dopravy potvrdilo, že federální úřad pro motorová vozidla KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) vyšetřuje Opel za manipulaci se systémem spalování u modelů Cascada, Insignia a Zafira, které mají splňovat ekonormu Euro 6. Deset tisíc těchto aut se mělo prodat na německém trhu. Ministerstvo dopravy ovšem zdůraznilo, že zatím „není nic definitivní“.

KBA má podezření, že zařízení - tedy spíš část softwaru řízení motoru - má vypínat systém čištění výfukových plynů, především tedy odlučování oxidů dusíku (NO X ), pokud je vozidlo v pohybu. Týdeník Bild am Sonntag uvádí, že tyto opely překračovaly limity oxidů dusíku desetinásobně.

Opel nové obvinění nejprve reagoval obecným prohlášením, že už v roce 2015 automobilka „uznala, že je prostor pro zlepšení a zahájila technologickou kampaň za účelem zvýšení míry transparentnosti, efektivity a důvěryhodnosti vůči veřejnosti“. Poté, co jí od KBA dorazí oficiální cestou výzva k vysvětlení, bude mít dva týdny na přesnější odpověď.

KBA ještě dodává, že k takovému chování vozu „není technický důvod“.

Fígly motorářů

Ten důvod existuje, ale nelíbí se úřadům. Je to klasický „fígl“, který automobilky používaly proto, aby jejich motory prošly emisními testy.

Hlavním úkolem těchto zařízení je, aby auto poznalo, že je podrobováno testu emisí. Ten se provádí v laboratoři a má přesně danou metodiku.



Protože se emise měří na již sériově vyrobeném voze, mají takovou speciální funkci vždy všechny vozy dané specifikace. Všechny technologie odlučování emisí (SCR - selektivní katalytická redukce s pomocí močoviny AdBlue, filtr pevných částic a další) jsou velmi drahé na každém autě, do kterého je automobilka nemusí namontovat, tedy ušetří poměrně vysokou částku.

Aktuální obvinění KBA vůči Opelu říká, že se systém odlučování NO X vypíná za jízdy, to znamená, že funguje, když se auto nehýbe. A při měření v laboratoři auto v pohybu není. Pokud tedy systém rozpozná měřící cyklus (akceleraci, zpomalování) probíhající staticky bez toho, aby se auto hýbalo, auto pojme podezření, že se měří na dynamometru a snaží se výfukové plyny čistit co nejvíce.



Podobných strategií je více. Některé značky sledují řízení - pokud autu běží motor, ale netočí se volantem, je pravděpodobné, že je v laboratoři a je tedy třeba čistit výfukové plyny. To byla specialita vozů koncernu Volkswagen. Fiaty zase systémy odlučující emise vypínaly po určité době od nastartování (podrobnosti zde).

„Naše vozy splňují normy,“ uvádí Opel stejně jako všechny ostatní automobilky. A vlastně mají pravdu, spory se vedou o to, zda je legální (a etické) používat takovéto zařízení, které mění chování vozu v laboratoři a reálném provozu. Volkswagen už aféra Dieselgate stála miliardy. Evropa nově kromě vyhrožování soudy stále více znepříjemňuje automobilkám život, zvlášť když chtějí vyrábět a prodávat dieselová auta (čtěte zde).

Italský magazín Quattroruote připomíná, že Opel, do loňska patřící americkému koncernu GM (nyní je německá značka součástí koncernu PSA), byl mezi šestnácti společnostmi, které německá vláda v dubnu 2016 vyzvala ke svolání a úpravě aut. Mezi 630 tisíci dieselovými vozy byly také modely Astra a Insignia s motory 2,0 CDTI a Zafiry vybavené turbodieselem 1,6 CDTi. Ministr dopravy Alexander Dobrindt tehdy vyjádřil pochybnosti nad účinností úprav.