Opel mění kvůli emisím motory, první přichází nejsilnější turbodiesel

Opel ve svém crossoveru Grandland X mění motory a ukazuje tím, kudy se automobilka vydá dál. Trochu paradoxně jako první zavádí do nabídky nejsilnější čtyřválcový turbodiesel o výkonu 130 kW (177 k při 3750 otáčkách). Protože je tento vůz postaven na technice koncernu PSA, pochází i agregát z jeho produkce.

Je vybaven systémem čištění výfukových plynů se vstřikováním AdBlue a katalyzátorem SCR. Pro odstranění oxidů dusíku (NO X ) z výfukových plynů využívá selektivní katalytickou redukci. V předstihu tedy plní nejen přicházející normu Euro 6c, která bude platit od září letošního roku, ale rovnou i přísnější Euro 6d.



Spojen bude výhradně s novou osmistupňovou automatickou převodovkou, která se rovněž objeví nejen v dalších modelech Opelu (už ji má Insignia), ale nejnověji třeba i v Peugeotu 308.

Test nového motoru a převodovky

Měli jsme možnost spojení na pár desítkách kilometrů vyzkoušet a výsledek je nepřekvapivě dobrý. Motor poskytuje maximum točivého momentu už při 2000 otáčkách, takže pod plynem máte dostatek síly k předjíždění. Maximální rychlost vyšplhá na 214 km/h a zrychlení z nuly na sto na 9,1 sekundy.

Opel Grandland X v číslech Provedení 2.0 CDTi + 8st. automat motor: čtyřválcový turbodiesel 1,997 ccm

max. výkon (kW /k): 130/177 při 3750 ot. min.

max. točivý moment: 400 Nm při 2000 ot. min

objem palivové nádrže: 53 litrů

spotřeba (město/mimo město/kombinovaná): 5,3-5,33 / 4,6-4,53 / 4,9-4,83 litrů

emise: 126-128 gramů CO 2

Převodovka řadí plynule bez škubání a dobře funguje i systém start-stop, který dokáže vypínat motor už při pomalém dojíždění ke křižovatce a startuje naopak hned po sundání nohy z brzdového pedálu. Motor je kvalitně odhlučněný, takže uslyšíte spíš valivý hluk pneumatik než hlas dieselu.

Grandland X s novým agregátem citelně přibral na váze. Zatímco s dieselovou 1,6 vážil 1392 kg, s novinkou pod kapotou už 1575 kg, stále však patří mezi lepší váhový průměr ve své třídě. Pozitivně se to zřejmě odrazí na spotřebě, kterou Opel stále měří podle normy NEDC. Ve městě by to mělo být 5,3-5,32 l/100 km, mimo město 4,6-4,52 l/100 km, v kombinaci 4,9-4,82 l/100 km.

Realita pravděpodobně bude trochu jiná, ale za prvních pár kilometrů si netroufneme nějaké přesnější číslo odhadovat. Otázka je, kolik zákazníků tento motor zvolí, protože svým charakterem nejde o služební auto pro velký nájezd kilometrů a rozdíl mezi základní pohonnou jednotkou 1.2 Turbo 96 kW ve výbavě Selection za 479 900 Kč a 2.0 CDTi 130 kW ve výbavě Innovation za 751 900 Kč už je značný.

Tím však motorová výměna stráží teprve začíná. V létě letošního roku nahradí stávající dieselový agregát 1.6 CDTi 88 kW zcela nový a menší o objemu 1,5 litru ve dvou výkonových variantách 74 a 96 kW. Benzinový pohon 1.2 Turbo 96 kW sice zůstane, ale v případě spojení s automatickou převodovkou dostane místo šesti také osm stupňů.

A už v příštím roce zahájí Opel prodej svého prvního plug-in hybridu. Pro model Grandland X půjde i o novinku v tom smyslu, že vozy se spalovacím motorem jsou výhradně „předokolky“, kdežto u hybridu bude benzinový motor pohánět přední kola, a elektromotor zadní.