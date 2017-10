Ojetý Opel Insignia boduje cenou. Minusem je prostor a kila

Insignia měla být odpovědí německé automobilky s bleskem ve znaku na konkurenční vozy, jako jsou Volkswagen Passat nebo Ford Mondeo. Věhlasu těchto lídrů třídy ovšem nedosáhla. Dá se říci, že na trhu nových vozů hrála vždy až druhé housle a totéž platí i pro trh ojetin. Zde ale nezřídka potkáte skutečně zajímavé nabídky vozidel s relativně nízkým kilometrovým nájezdem, která navíc zdobí skutečně příznivá cena. Nejen jí, ale i designem Insignia určitě zaujme nejednoho řidiče.

Jenže nabídka místa je menší než u konkurence a kvůli vyšší hmotnosti vůz nereaguje na sešlápnutí plynu tak svižně, jak někteří řidiči očekávají. To zájemce mnohdy odvede k vozu jiné značky. Jenže ten, kdo přijme tyto nevýhody, může při nákupu automobilu výrazně ušetřit. Už proto by Insignii neměl zájemce o ojeté vozidlo této třídy minout a minimálně se s ní seznámit a absolvovat zkušební jízdu. Na ovládání je insignia opravdu příjemná.

Na určitou vrozenou lenost plynoucí právě z vyšší hmotnosti vozu si lze zvyknout - zejména pokud nejste nevybouřený mladý spalovač gum. A ruku na srdce, takové Insignia zrovna moc neláká. Rozumně uvažující motorista tak může ve vozidle vidět dobrý obchod, na jehož konci získá moderní vůz s rozsáhlou komfortní i bezpečnostní výbavou. A také podvozkem, který dobře tlumí nerovnosti a i přes jistou nedotáčivost zajistí nadprůměrné jízdní vlastnosti - v případě adaptivního podvozku je chování za jízdy lepší než u základního provedení. Kromě toho u lépe vybavených insignií se můžete těšit třeba na adaptivní světlomety nebo systém pro rozpoznávání dopravních značek. To vše jen podtrhuje pocit komfortu, jenž tento opel nabízí.

Pohon všech kol i sportovněji laděné OPC

Insignia vyjela na silnice i s pohonem všech kol, který obstarává mezinápravová spojka Haldex čtvrté generace. Jako u většiny moderních vozidel tedy nejde o „permanentní čtyřkolku,“ ale nedá se mluvit ani o systému, který připojuje druhou nápravu až při prokluzu kol té první, v tomto případě přední. Moderní Haldex přerozděluje točivý moment mezi kola přední a zadní nápravy i při rozjezdech nebo výraznější akceleraci, aby tak předešel nežádoucím prokluzům kol a co možná nejefektivněji plnil řidičovy požadavky na automobil. V roce 2013 se dokonce představilo módní provedení Country Tourer s karoserií na zvýšeném podvozku a ochrannými plasty.

Sportovně založené řidiče ale bude spíše zajímat provedení uvedené v roce 2009 (ve všech třech karosářských verzích), tehdy totiž vyjela Insignia OPC. Pohání ji přeplňovaný šestiválec o objemu 2,8 litru dosahující maximálního výkonu 239 kW (max. točivý moment 435 Nm). Ten může spolupracovat s manuální šestistupňovou nebo automatickou šestistupňovou převodovkou. Poháněna jsou všechna kola opět prostřednictvím mezinápravové spojky Haldex, podvozek je standardně vybaven adaptivním odpružením FlexRide (nabízí předvolby Normal, Sport a OPC).

Méně místa lze odpustit

Interiér vozu nabídne místa o trochu méně než největší konkurenti, přesto bude většina motoristů hodnotit prostornost jako dostatečnou. Snad jen svažující se střecha liftbacku nad zadními sedadly může být skutečným problémem pro cestující vyšších postav. Nechybějí pohodlná sedadla ani pohledná palubní deska. Tu ale trochu sráží použitý plast a jeho povrchová úprava. Ve srovnání s některými konkurenty působí laciněji, což se pro automobil této třídy nehodí.

Insignia vyjela v roce 2008 (vyráběla se do roku 2017, kdy ji nahradila druhá generace, faceliftem vůz prošel v roce 2013) ve třech karosářských variantách: sedan, liftback a kombi pojmenované Sports Tourer, takže je z čeho vybírat. Sedan má kufr o objemu 500 litrů, o něco praktičtější liftback 530 litrů. Nejpraktičtější je samozřejmě Sports Tourer se zavazadlovým prostorem o objemu 540 litrů, přesto na konkurenční kombi Volkswagen Passat ztrácí 65 litrů (pro představu: do passatu naložíte složený kočár podélně a vedle něj spoustu dalšího rodinného příslušenství, do insignie jde uložit pouze napříč). Ve srovnání s Fodem Mondeo není rozdíl tak velký, ale i tak je kufr všech karosářských verzí Insignie o pár litrů menší.

Vybírejte ze silnějších motorů

Vzhledem k vyšší hmotnosti vozu je dobré volit silnější motorizaci, která si s vozem snáze poradí. Benzinové verze představují okrajovou záležitost: většina insignií se prodávala s turbodieselem a tak mají naftová provedení dominantní postavení na trhu ojetin. To ale nevadí, protože v centru zájmu motoristů vybírajících vůz této velikosti, jsou především naftové motory. Slabší turbodiesely mají s Insignií více práce, a tak ty silnější budou svižnější a jejich spotřeba bude stejná, ne-li nižší. Pro představu agregát 2.0 CDTi o výkonu 96 kW je kvůli vyšší hmotnosti vozu o něco línější než srovnatelný motor u konkurence, kombinovaná spotřeba bude přibližně 7,2 až 7,5 l/100 km. Méně náročným motoristům pomalejší akcelerace nebude vadit, ale předjížděcí manévr pak vyžaduje rozvahu a rozjezdy třeba v kopci jsou skutečně laxní. Naftový dvoulitr o výkonu 118 kW si pak s vozem už poradí lépe.

Pozor na hadice a turbo

Insignii s turbodieselem pod kapotou mohou potrápit vadné žhavicí svíčky, pozor dejte na stav filtru pevných částic. Známé jsou potíže s EGR ventilem nebo regulací turbodmychadla (projevuje se výkonovými výkyvy). Někdy se můžete setkat se závadou adaptivního světlometu AFL. Často se vyskytují potíže s praskajícími hadicemi od turba a u posilovače řízení.

Výjimkou není prasklý kryt EGR, často nefunguje vyhřívání sedadel. Poměrně často se vyskytují potíže se zadřenou předstihovou spojkou, tedy volnoběžkou alternátoru. U verzí s pohonem všech kol pozor na aktivní zadní diferenciál eLSD, jehož porucha negativně ovlivňuje stabilitu vozu - pokud je funkční diagnostická kontrolka na palubní desce, rozsvítí se.

Ojeté automobily nabízené k prodeji mají častěji spojku na konci životnosti a pozor i na stav dvouhmotového setrvačníku. Stejně tak i brzdy mají mnohdy své nejlepší za sebou, což je dáno vyšší hmotností automobilu (to platí pro brzdové destičky i kotouče). Objevují se také poruchy zámku dveří kufru.