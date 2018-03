Černý kůň nebo černý Petr? Chřadnoucí Opel je pro Francouze velké téma

Šéf skupiny PSA Carlos Tavares je mezi Francouzi tak trochu za rockovou hvězdu. A vůbec nevadí, že je Portugalec. Nebere si servítky a klidně zkritizuje nesmyslné evropské emisní limity, nebo se opře do elektromobilů. Platí za toho, kdo vytáhl francouzské značky zpět mezi evropskou špičku. Vypadá, že ví, co dělá. Tak co má tedy za plány s Opelem? Bude značka pomyslným černým koněm, který všechny překvapí, nebo si Francouzi dobrovolně do ruky vzali černého Petra?



Jedna spekulace míří k usedlému designu Opelu. Taková značka v portfoliu francouzského koncernu chybí. Přece jen Peugeot i Citröen si poslední dobou libují v rozevlátém stylu, výstřelcích a designových vychytávkách, které nemusí sedět každému. O prémiové značce DS nemluvě.



Opel je proti tomu poměrně usedlý a koncern by s ním mohl bodovat na konzervativnějších trzích. Magazín Caradisiac přirovnává v tomto ohledu Opel ke Škodovce, německá značka by ve francouzském koncernu mohla zaujmout podobnou pozici.

Nepropouštíme. Nabízíme dobrovolné odchody

Jenže proti tomu stojí loňská ztráta 179 milionů eur, tedy přibližně 4 miliardy korun. A není to jen nějaký jednorázový úlet, problémy Opelu jsou dlouhodobé a hluboké, nevydělává už od konce minulé dekády. Tento týden – v době největší konjunktury, kterou Evropa prožívá za posledních deset let – německá automobilka oznámila program „dobrovolných odchodů“. Jinými slovy nabízí svým zaměstnancům z mateřské německé továrny, že mohou sami odejít ze zaměstnání výměnou za odstupné. Přitom se počítá s tím, že jako první si novou práci najdou mladí perspektivní zaměstnanci, po kterých je v Německu stejná sháňka jako kdekoliv jinde v Evropě.

„Dobrovolné odchody“ jdou navíc proti slibu, který PSA při převzetí Opelu od koncernu General Motors dalo – že nebude minimálně do konce roku 2018 v mateřských továrnách, které dohromady v Evropě zaměstnávají 35 700 lidí, hromadně propouštět. Formálně je tato podmínka splněna, nejde o propouštění v pravém slova smyslu. Reálně ale mají lidé ve velkém odcházet.

„Kousek po kousku vytváříme v Německu pro naši firmu udržitelnou budoucnost prostřednictvím vyšší konkurenceschopnosti, tak jako to momentálně děláme v celé Evropě,“ komentoval politicky korektně plán na odchody zaměstnanců současný šéf Opelu Michael Lohscheller.

Sázka na Mokku a novou Astru

Na druhou stranu PSA z jiného pohledu má pár dobrých důvodů Opel koupit. Třeba jeho SUV Mokka byl loni druhým nejprodávanějším modelem své kategorie v Evropě. A naopak – Peugeot chystá nové platformy pro modely 208 a 308 a ty by měly dostat i nové generace Opelu Astra a Corsa. Díky tomu by mohl celý koncern výrazně redukovat náklady na vývoj a zároveň přes Opel získat silné postavení na německém trhu, kde se Francouzům rozhodně nedaří tak, jak by si přáli.

Současné plány nicméně odpovídají tomu, co Tavares naznačil už na podzim, kdy zkritizoval hospodaření Opelu. Výrobní náklady jsou podle něj u německé automobilky nejméně o polovinu větší, než ve francouzských závodech PSA. „Musíme být všude a ve všem mnohem efektivnější,“ konstatoval tehdy portugalský šéf automobilky.