Operativní leasing na vzestupu. Dlouhodobě pronajmout si lze i ojetinu

U firem při financování nových osobních automobilů už delší dobu převládá operativní leasing. Měřeno počtem nově uzavřených smluv podíl operativního leasingu na financování nových osobních vozů ve firemní sféře v letošním prvním pololetí dosáhl 53,5 %.



Operativní leasing je výhodný pro podnikatele, náklady lze snadno uplatňovat v účetnictví. Pro soukromníky je lákavější spíš to, že kromě měsíční taxy za pronájem platí jen benzin a o zbytek se nestarají - servis, výměna pneumatik, pojistky a další poplatky a administrativa, které jsou s vlastnictvím auta spojené, odpadají. Vše obstarává někdo jiný v rámci poskytované služby.



Domácnosti při financování nových osobních vozidel nejvíce využívají spotřebitelský úvěr či spotřebitelský finanční leasing. Na operativní leasing u soukromých zákazníků podle asociace připadá téměř jedna třetina všech smluv. Meziroční nárůst dosáhl u operativního leasingu 13,7 %.

Skupina Aures Holding, do které patří také autocentra AAA Auto nebo Mototechna, nově pro firmy nabízí také obdobu operativního leasingu na ojetá auta.

„Pro firmy, které potřebují pro svoje podnikání auta, ale nechtějí si je kupovat, vytvořila inovační laboratoř AuresLab ze skupiny Aures Holdings službu jménem Fleet Hero,“ popisuje Petr Vaněček, provozní ředitel společnosti Aures Holdings.

„Nová služba tak reaguje na trend, kdy firmy nechtějí auta vlastnit. Dosud si přitom mohly pro založení nebo doplnění svého vozového parku vybrat pouze z operativního leasingu nebo autopůjčovny,“ vysvětluje Vaněček. Nová služba poskytuje servis klasického operativního leasingu, starost se správou vozového parku je tedy na majiteli vozu, který ho pronajímá.

„V posledních letech se stává firemním trendem auto nevlastnit. Mít ho jako službu, nikoli majetek,“ vysvětluje Stanislav Gálik, ředitel inovační laboratoře AuresLab. Pilotní provoz služba zahájila v říjnu v Praze. Podle Gálika kombinuje flexibilitu autopůjčovny s cenou blízkou operativnímu leasingu.

„Fleet Hero zákazníkům nabízí výběr ze tří kategorií vozů: Economy, Standard a Premium. V kategorii Economy jde například o vozy Hyundai i30 nebo Opel Mokka, Standard je momentálně zastoupen třeba automobily VW Golf nebo Kia Sorento nebo a Premium modely Škoda Octavia RS nebo VW Passat,“ vypočítává Josef Gažúr, ředitel Fleet Hero.

„Může se tedy stát, že v průběhu pronájmu bude zákazník jezdit s několika různými vozy. V případě výměny bude o změně vždy včas informován, přičemž půjde o auto stejné kategorie,“ upřesňuje. Cena pronájmu pak začíná na částce 8 999 Kč za měsíc.

Služba garantuje vůz z dané kategorie s přistavením do 24 hodin od objednání. Zákazník si může automobil pronajmout na přesně daný počet dní či na neurčito se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou. Minimální doba pronájmu je v obou případech 14 dní.

Gažúr vysvětluje, že skladba aut ve flotile bude stát na nabídce značky Mototechna obchodující s mladými ojetými vozy. V katalogu bude mít 1 000 vozů různých značek. „Všechny vozy jsou pak v tovární záruce, do dvou let stáří a s nájezdem od 3 000 do 50 000 km. Zákazník si také může zvolit typ převodovky a palivo,“ popisuje ředitel Fleet Hero. Služba Fleet Hero je podle něj primárně určena středním a velkým firmám.

Služba Fleet hero začne fungovat naplno od 1. ledna 2019. „Zájem firem o tuto službu ještě před jejím oficiálním spuštěním je potvrzením faktu, že jdeme správnou cestu,“ zdůraznil Petr Vaněček. Již v pilotní fázi o službu projevila zájem řada společností, například Alza.cz nebo Logimap. „Naše společnost se nechce vázat na 2 roky a vozy z klasické autopůjčovny jsou drahé, proto jsme se rozhodli pro Fleet Hero,“ řekl Tomáš Crhonek, jednatel společnosti Logimap.

Nová služba doplňuje možnost dlouhodobého pronájmu nových aut Mototechna Drive. „V nabídce Mototechna Drive jsou vozidla všech kategorií od malých aut, přes luxusní SUV až po devítimístná nebo užitková vozidla. Pronajímáme pouze nové vozy pořízené u dealerů v České republice. Máme velkou paletu skladových vozů, které jsou okamžitě k dispozici,“ uvádí Petr Vaněček.

Program pronájmu ojetých vozů má také několik dalších firem na českém trhu. Ve značkovém programu Škoda Plus pro prodej ojetých vozů u certifikovaných prodejců značky je také možnost pronájmu některých vozů v nabídce. Aktuálně nejlevnější varianta na Škodu Octavia je za 7 990 korun měsíčně za kombíkové provedení s dvoulitrovým TDI a 116 tisíci kilometry nájezdu. Na 12 měsíců pronájmu je stanoven limit nájezdu 20 000 kilometrů. Při pronájmu na půl roku a maximálně 10 000 km je cena 8 990Kč měsíčně.