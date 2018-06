Škoda nestíhá vyrábět, hledat volné kapacity by mohla i mimo koncern VW

Mladoboleslavská automobilka má uvažovat o tom, že by mohla outsourcovat výrobu některých modelů. Škoda dlouhodobě bojuje s nedostatkem kapacit. U některých modelů jsou nestandardně dlouhé čekací lhůty.



„Kapacity českých závodů společnosti Škoda Auto jsou v současnosti plně vytíženy. Rok 2017 byl s odstupem nejúspěšnějším rokem v historii podniku, kdy se počet dodaných vozů zákazníkům podařilo zvýšit o více než 6 procent,“ uvádí pro iDNES.cz Kamila Biddle z tiskového oddělení automobilky. „Nyní vyrábíme přibližně 1,2 milionu vozů ročně a vidíme potenciál tento počet do poloviny příští dekády zvýšit až na 2 miliony.“ Automobilka očekává, že nárůst prodejů potáhnou mají modely typu SUV, tedy aktuálně Karoq s Kodiaqem.

Kapacita českých výrobních závodů je aktuálně na limitu, opakuje stále automobilka. “Očekáváme, že i v roce 2018 přesáhne poptávka po vozech Škoda naše výrobní možnosti. Důsledkem je tak dopad na dodací lhůty,“ potvrzuje Kamila Biddle.



„K pokrytí možných špiček v poptávce existují různé přístupy. Koncern Volkswagen disponuje nejinteligentnější globální výrobní sítí ve svém odvětví a my zde vidíme několik možností, jako je například již oznámená montáž modelu Karoq také v Osnabrücku,“ uvádí Kamila Biddle. Tato opatření však i tak nejsou dostatečná. „Proto i nadále prověřujeme alternativy, včetně případné smluvní výroby,“ potvrzuje pro iDNES.cz Kamila Biddle.



Velké automobilky včetně BMW, Daimleru i třeba Porsche běžně používají smluvní výrobce jako Magna Steyr v Rakousku nebo Valmet ve Finsku k outsourcingu výroby, získávají tím větší flexibilitu a šetří investice do vlastních zařízení a zdrojů. To by podle Automotive News Europe mohla být jedna z cest i pro Škodu. Společnost Valmet najme v letošním roce až 1 000 nových zaměstnanců, kteří pomohou vybudovat Mercedes GLC a nový kompaktní typ třídy A. Ve finském Uusikaupunki se ale vyráběly v minulosti i saaby, porsche, opely, ale i Lady Samara a různé elektromobily. Ve Štýrském Hradci se ve výrobě v jedné továrně potkávají jaguary, BMW i mercedesy. Magna Steyr je schopná kromě výroby nabídnout i vývojové práce a chlubí se velkou flexibilitou výroby, která se hodí i pro malosériovou produkci.

Ve Štýrském Hradci se tak vyráběl zpočátku Aston Martin Rapide a Magna Steyr kromě produkce také obstarala vývoj Peugeot RCZ. Francouzská automobilka po úspěšné premiéře konceptu sportovního kupé odvezla showcar do rakouské firmy a její vývojáři dostali za úkol s využitím maxima dílů tehdejšího hatchbacku Peugeotu 308 vyvinout kompletně celý vůz, který pak fabrika v letech 2010 až 2015 vyráběla.

S výrobou mimo domovské závody má Škoda už zkušenost z Ruska. V Nižném Novgorodu vyrábí v továrně automobilky GAZ ruského miliardáře Olega Děripasky. Od roku 2011 se v závodě firmy montovaly Škody Yeti a Octavia a letos v únoru tam byla zahájena výroba modelu Kodiaq. Yeti z Nižného Novgorodu se prodávaly také v Česku.

Hledání volného místa

„Kapacita našich závodů je zcela využitá. Nyní diskutujeme o formě, zvažujeme například i restrukturalizaci některých procesů v rámci továren, část produkce navíc nyní budeme vyrábět v německém Osnabrücku, kde již lakujeme Fabie,“ prohlásil šéf automobilky Bernhard Maier letos koncem dubna.

Šéf odborové rady VW Group Bernd Osterloh prohlásil, že převedení výroby části produkce Škody do Německa v roce 2019 potíže Škody nevyřeší, píše Automotive News. Osterloh uvedl, že rozhodnutí o tom, jak navýšit kapacitu výroby škodovek, padne v listopadu, kdy má dozorčí rada koncernu Volkswagen ratifikovat průběžný rozpočet na kapacitu, technologii a vybavení.

Podle Maiera potřebuje nyní Škoda v Evropě investovat do navýšení kapacit výroby. Vedení automobilky prý zvažuje různé alternativy. „Nelze vyloučit ani investici do zcela nového závodu mimo Českou republiku, řekl letos začátkem března Bernhard Maier pro německý ekonomický deník Handelsblatt.

Nové kapacity lze podle Maiera získat i v koncernu Volkswagen. Loni se objevily spekulace, že Škoda Auto přesune z Česka do Německa výrobu následníka modelu Superb. Česká automobilka ani mateřský koncern Volkswagen tehdy spekulace nepotvrdily ani nevyvrátily.

Symbolem nouze o výrobní kapacity v Evropě je u Škody derivát největšího SUV v nabídce. Během letošního roku automobilka v Číně představí karosářskou variantu Kodiaq GT, která dostane splývavou záď ve stylu kupé. Tato verze má být prozatím určena pouze pro čínský trh. Jeho uvedení v Evropě závisí právě na tom, zda se Škodě podaří najít nové výrobní kapacity.

Patnáct výrobních závodů

Vozy Škoda se v současnosti vyrábějí v 15 výrobních závodech, z toho tři jsou v České republice (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí). Automobilka vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Zaměstnává celosvětově přes 35 000 lidí a působí na více než 100 trzích.