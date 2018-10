Mamataxi stresuje děti i rodiče, žádné řešení dlouho nevydrží

Situace od září známá většině rodičů: ranní stres a nestíhání, naložení dětí do aut, kličkování a hledání parkovacího místa před školou a nebezpečné situace, kdy se auta navzájem blokují a mezi nimi probíhají děti s aktovkami vstříc vyučování.

Není kde zaparkovat a v klidu vyložit dítě. Do školy ráno míří stovky dětí a desítky aut. A stačí jeden bezohledný rodič v autě a nastává krize. O tématu jsme již psali například zde, podívejte se na běžné ráno před jednou pražskou školou zde.

„Vozím dceru do ZŠ v Dobré na Frýdeckomístecku a situace je tam obdobná, jako popisujete. Rodiče jdou špatným příkladem svým dětem,“ míní čtenář Martin Dohnal.

Redakce iDNES.cz oslovila rodiče, ať už pěší nebo dojíždějící, aby se o situaci před jejich školou podělili a napsali, proč to v jejich případě bez auta nejde. Ukázalo se, že situace stresuje i rodiče za volantem a ne vždy je dovážení dětí jen rozmar.

Spousta rodičů se o své děti na ulici bojí a protože je situace před školou nepřehledná a ranní docházka pěšky není ničím jiným než výzvou pro otrlé a nejzkušenější školáky, raději je také zavezou autem. Jiní chtějí mít jistotu, že jejich dítě do školy skutečně dorazí, další takto překonávají vzdálenost, kterou ráno s dětmi mířícími do školy a školky prostě neurazí. Nebo jsou zkrátka donucení suplovat chybějící hromadnou dopravu.

„Nedávno jsem nevědomky zajel až k ZŠ Průhonice. Ulice Školní a Třešňová: úzké uličky a neskutečné zácpy uprostřed klidné vilové lokality. Ale, když se nad tím člověk zamyslí, tak bezpečnost dětí je důležitější než rádoby správná výchova k samostatnosti, alespoň u dětí do cca deseti let. Jen se podívejte do dětských krimi příběhů ze života v ČR, a že jich vůbec není málo. Člověk nikdy neví, jestli to nepotká zrovna jeho potomka a ne každý taky bydlí pár metrů od školy. Takže já se těm rodičům vlastně zase až tolik nedivím,“ míní čtenář Zdeněk Pecka.

Jenže pak stačí pár bezohledných rodičů, kteří místo situace na silnici sledují spíše hodinky, a nad bezpečností vítězí ranní honička. „Dva dny jsem byl před ZŠ u nás v malém okresním městečku. Děti do škol zásadně dopravují bez dětských sedaček, některé sedí i na předních sedadlech, rodiče (dopravci) je vozí po chodnících a parkují na přechodech, kde následně své ratolesti vysazují směrem do vozovky. Ano, je to do nebe volající, ale chybí osvěta a hlavně racionální uvažování,“ napsal iDNES.cz Jan Hlavatý.

Zkušenosti čtenářů „Navštěvujeme školu v Praze 8 Pod Šutkou. Tato škola má dost velkou spádovou oblast. Od metra se k ní jde pěšky skoro 500 metrů. Mám dítě, které chodí do druhé třídy a samotné se ho bojím pustit, takže ho ráno před školu vezu. Autem před školou vždy jen zastavím, aby mohlo vystoupit, a jedu dál. U školy je modrá zóna a pro školu jsou určena dvě místa k zastavení, což je málo,“ svěřila se čtenářka Hana Merhautová.

„V Praze je dost velká pravděpodobnost, že to někdo začne řešit, ale my bydlíme od Prahy 20 minut a tady je to kromě ředitelky školy všem zastupitelům fuk. Nemáme ani chodník, ani přechod, děti se doslova motají mezi projíždějícími auty. Vaše video je oproti naší situaci hodně slabý odvárek. Pokud to chcete vidět naživo, doporučuji navštívit Hýskov u Berouna v čase 7:35 až 7:55," svěřila se další čtenářka, která si nepřála uvést své jméno.

„Před ZŠ Bakalovo nábřeží v Brně vznikl před prázdninami pruh na krátkodobé parkování (K+R) kvůli jednoduššímu vystupování dětí mířících do základní školy. Jde o školu, kam kvůli rozšířené výuce jazyků chodí děti z celého Brna i řada mimobrněnských. Pruh si bohužel místní obyvatelé přivlastnili a parkují tam nastálo, takže děti teď musí vystupovat do provozu a celá situace se spíše zhoršila než zlepšila. Druhou stranou mince jsou naopak rodiče, kteří zaparkují těsně před školou a další děti odcházející ze školy musí procházet kolem. A to se ani nezmiňuji o pruzích pro případné vyhýbání dvou aut před školou, které místo původního účelu slouží jako neplánované parkoviště," popsala situaci v Brně další ze čtenářek.

„Minulý týden jsem zažila před školou hodně nepříjemnou situaci. Do začátku vyučování zbývalo asi deset minut, před školou stála v jednosměrce šňůra aut, podél chodníku parkovala z obou stran cesty další: rodiče, kteří neměli kde zaparkovat, přibrzdili a pouštěli své školáky přímo z cesty. Do této kolony přijel řidič těžkého vozu s malým bagrem, který troubil a mířil na blízkou stavbu v tu nejhorší chvíli. Přímo u chodníku ke vchodu do školy se vulgaritami častovali dva řidiči, kteří se blokovali. Bylo to dost stresující,“ přiznává jedna z matek, která vodí děti do ZŠ v Černošicích.

Podobně se svěřili další. Jen do pražských škol dojíždí podle organizace Pražské matky 40 procent dětí autem. Vinou rodičů tak podle sdružení vznikají nepřehledné a nebezpečné situace, na které si ve finále stěžují i rodiče. Někteří zásadně nerespektují dopravní předpisy a parkují na přechodech a chodnících, nebo se v úzkých či jednosměrných ulicích před školou otáčejí a projíždějí zákazy vjezdu.

Pěšky, na ostrůvek, společně

Situaci se snaží kompenzovat samotné školy, které ve spolupráci s Pražskými matkami pořádají vždy na začátku školního roku pěší dny. Do kampaně se připojilo celkem 16 škol, například Základní škola Jižní, Kavčí Hory, ZŠ Školní v Praze 4, ale i ZŠ Hradišťko, v Liberci, v Lanškrouně nebo pražská ZŠ na Náměstí svobody.

„Ve všech základních školách se pěší dny povedly. Ten na ZŠ náměstí Svobody absolvovalo na 200 dětí, které si přinesly transparenty, zpívaly, přešly tři přechody až ke škole. Tam čekalo občerstvení od maminek, byly připraveny hry a hudba. Happeningy společně se školami pořádáme proto, abychom ukázali, že do školy se dá jít pěšky a že to může být fajn. Děti se mohou sejít s kamarády někde na rohu a jít do školy společně, před vyučováním se krásně provětrají,“ uvedla za Pražské matky Marie Čiverná.

„Akci si organizují především sami učitelé, pořádá se napříč všemi ročníky a rodiče jsou informováni na třídních schůzkách, pak se aktivně sami zapojují. Ten den je od aut v okolí školy prázdno,“ dodala Čiverná.

Někteří rodiče se chytnou za nos a do školy skutečně začnou své děti vodit pěšky. Tam, kde to nejde, zkouší školy a jejich zřizovatelé vymýšlet jiná řešení, která by situaci odlehčila. Vznikají například parkovací ostrůvky K+R, kde lze na chvilku zastavit a školák může bezpečně vystoupit. Jen pražská Technická správa komunikací spravuje podle ČTK 36 takových parkovišť se 115 místy, další desítky ostrůvků jsou u škol, o které se starají městské části.

Na takovém místě mohou rodiče zastavit zpravidla na tři minuty, pokud na značce nestojí jiné číslo. Právě u škol se doba parkování často porušuje. „Rodiče chtějí doprovodit své dítě až do třídy a zablokují třeba jedno ze dvou takto vyhrazených míst na delší dobu. Často na deset i patnáct minut. Tím ovšem blokují místo ostatním rodičům,“ uvedla pro ČTK Olga Boučková z oddělení Besip TSK s tím, že pokud je třeba dítě doprovodit až do školy, musí rodiče zaparkovat na klasickém parkovacím místě. Pokuta za porušení tohoto pravidla vyjde řidiče na 2 500 korun. Dalším problémem je, že si je často zaberou lidé, kteří bydlí v okolí.

Tlaky v dopravě před školou vnímají i samotní studenti. Ti z Nového Porgu založili v rámci školního projektu firmu Vodvoz, která má spojit rodiče v blízkosti a usnadnit jim odvážení dětí, protože by se v ranních službách střídali. „V současnosti máme najisto domluvenou naši školu, kde již v tomto týdnu začíná registrace rodičů a projekt bude reálně fungovat od poloviny října. Mezi další školy, které mají zájem, patří již domluvená daVinci a Duhovka. Další školy budou následovat až vyřešíme nedostatky, které se projeví na Novém Porgu. Doufáme, že to bude do konce tohoto roku,“ popsaly iDNES.cz Anna Muchová a Lucie Králová z týmu Vodvoz.

Aplikaci si není možné volně stáhnout, ale rodičům z domluvených škol je zaslána přes specifický odkaz. „Zkušební verzi bez aplikace jsme již měli v provozu minulé jaro. Zapojilo se přes 30 lidí a ranní střídavý odvoz jim značně usnadnil cestu do školy, ale komunikace přes e-mail nebyla efektivní, což jsme se rozhodli řešit právě aplikací,“ popsal tým Vodvozu.

VIDEO: Dopravní džungle před školou v Hostivaři Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řešení je na rodičích

Zřizovatelé škol kromě parkovacích ostrůvků a strážníků v ulicích a na přechodech před školou pořizují také zábradlí a bloky proti vjíždění aut do pěších uliček, nebo vybavují děti mapkami s bezpečnou cestou a svolávají na přechody před školu proškolené dobrovolníky. Města, školy i samotní rodiče jsou však na situaci před školou jejich dětí krátcí, pokud jejich vychytávky a pravidla bezohlední rodiče v autech porušují.

„Naprostá většina situací v autě se dá provést bezpečným a zákonným způsobem, jen to většinou déle trvá, protože to řešení musím mnohdy najít - ať už jde o volné parkovací místo opodál nebo místo na bezpečné otočení,“ míní bývalý místostarosta Prahy 4 Martin Hudec, který se v městské části dopravní situací u škol dlouhodobě zabýval.

Dodal, že to, co pomáhá u školy, však zpravidla zkomplikuje situaci jinde. Například jednosměrka, která může situaci u školy zklidnit, zase bude vadit rezidentům, kteří měsíčně najezdí objetím této ulice kilometry.

„Bohužel dlouhodobě nefunguje ani to, když se do zákazu vjezdu před školu postaví policie. Chybí pak na jiném přechodu a všichni trnou, aby se zrovna tam něco nestalo, lidí je málo a situace se jen přesune někam jinam a zase se dějí věci. Zkoušeli jsme i dobrovolníky, které jsme nechali proškolit na dopravním hřišti tak, aby mohli zastavovat auta a pomoci dětem přejít cestu. I to však pomohlo jen na pár měsíců,“ dodal Hudec.



Nějakou dobu fungoval apel na rodiče přímo od dětí, které dostaly nakreslené mapky, kde lze okolo školy bezpečně zastavit. „Hlavně v sídlištích bývají již volná místa, protože lidé už odjeli do práce,“ dodal bývalý místostarosta.