Obrovský český talent chce do Formule 1, našlápnuto má skvěle

Petr Ptáček se teď plnohodnotně věnuje italskému mistrovství Formule 4, kde se pravidelně utkává například s Enzem Fittipaldim, synovcem dvojnásobného mistra světa F1 Emersona Fittipaldiho, nebo v případě německého startu se synem Ralfa Schumachera, Davidem.

Petr Ptáček je obrovskou nadějí českého motorsportu

Zároveň se stal šampionem ve třídě nováčků, tedy mladíků, kteří ve formuli jedou svou první sezónu. Svou rychlost dokázal i při testech 3.5 litrové formule na okruhu Autodrom Most, kdy svými časy překonal současného pilota Indycar. Hovoří se o něm rovněž jako o jednom z adeptů na ocenění Talent roku, které se bude premiérově udílet v rámci tradiční motoristické ankety Zlatý volant.

Čím se kategorie Formule 4, ve které aktuálně jezdíte, vyznačuje?

Je to školní formule, kategorie, ve které se jako mladí jezdci z motokár učíme jezdit s formulí na velkém okruhu. Je to vlastně první krok po motokárách do velkého světa okruhových závodů.

Jak probíhá psychická a fyzická příprava na závody F4?

Fyzicky se připravuji v posilovně. Mám svůj program, který musím dodržovat, abych byl ve formě a vydržel celý závod bez problémů. Psychická připravenost se nedá nijak speciálně natrénovat. Maximálně trénuji jízdy jako takové, když jsem na trenažéru v mém týmu a simulujeme měřené tréninky a závody.

Letos jste se ukázal ve čtyřech odlišných šampionátech, ovšem se stejnou specifikací vozu, jaké byly rozdíly mezi závody na středním východě, v Itálii, Španělsku a v Německu?

V Německu jsem odjel pouze jeden víkend na Hockenheimu. Podle mého názoru to byl skvělý trénink mezi piloty, kteří na dráze startovali již dvakrát a více. V Itálii jsem odjel celou sezónu, takže není úplně férové, abych hodnotil oba šampionáty proti sobě.

Jaké to je závodit proti synovi Ralfa Schumachera?

Pro mě je to super, zvlášť když jsem v jedné z kvalifikací skončil bezprostředně za ním.

Letos útočíte na přední umístění v italském šampionátu a jste nejlepší z nováčků, už máte plány pro příští sezónu?

Určitě pojedu zimní série MRF v Indii a TRS na Novém Zélandu, ale prozatím nevím, kde budu jezdit příští letní sezonu.

Kdyby se naskytla možnost startu před domácím publikem, ve které kategorii byste se rád představil?

Kdyby se jela F1 v České republice, tak by to byl splněný sen.

Jaký je Váš závodnický cíl?

Určitě chci být šampionem ve Formuli 1