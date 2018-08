Nejúspěšnější peugeot slaví dvacetiny. 206 je dodnes krásná

Peugeot 206 očima odborníka Jindřich Topol, manažer výkupu AAA AUTO Kdo zatouží po Peugeotu 206, měl by se poohlédnout spíše po mladších ročnících, kde lze předpokládat lepší stav a nižší nájezd kilometrů. „Dvěstěšestka“ je automobil s dobrou antikorozní ochranou, a tak pokud rezne, bývá to následkem menší či větší kolize. To ale neplatí pro výfuk, který umí koroze doslova rozebrat. Proto prověřte jeho stav a to nejen v oblasti koncového tlumiče, ale i okolo katalyzátoru, kde se taktéž častěji objevuje poškození.

Při výběru naftové motorizace pozor na stav vstřikovačů turbodieselů se systémem common rail. U 1.4 HDi se častěji vyskytují úniky motorového oleje, 1.6 HDi se někdy potýká s vadným turbem či EGR ventilem. Turbodmychadlo přitom nestačí pouze vyměnit nebo repasovat, ale je důležité také vyčistit přívod mazání, kde se ucpává sítko. Pokud se tato část opravy vynechá, nové turbo brzo zase odejde. Pozornost je zde třeba věnovat také hadicím od turba, které se třou o sebe, jak motor vibruje, a to vede k jejich prodření s následným snížením výkonu. Benzinovou šestnáctistovku mohou potrápit visící ventily a běh na tři válce, jedenáctistovku a čtrnáctistovku zase nepravidelný běh, za nějž většinou mohou vadné zapalovací cívky Sagem. Automobilka montovala i spolehlivější cívky Electricfil, jaké jsou ve vozidle poznáte podle tvaru lišty umístěné mezi sacím potrubím a víkem ventilů – cívky Sagem mají hranatou lištu, Electricfil jsou v liště se zaoblenými hranami. Při výběru vozidla dejte pozor i na stav přepínačů pod volantem. Vůle v těchto páčkách nevěstí nic dobrého, ale i pokud nepůsobí zvlášť opotřebovaně, rozhodně jejich funkci prověřte. Někdy totiž žijí vlastní život a třeba při zapnutí směrovky vlevo rozblikají směrová světla na pravé straně a podobně. Výměna páček přitom není vůbec levnou záležitostí, protože se mění včetně příslušné elektroniky.