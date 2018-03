Ojetý Peugeot 307 je průšvihář, je však za dobrou cenu a má levné díly

Peugeot 307 očima odborníka Jindřich Topol, manažer výkupu AAA AUTO Stejně jako další vozy této francouzské značky, také ojeté Peugeoty 307 těží z líbivého designu a vynikající antikorozní ochrany. Svůj podíl na tom mají i kvalitní odolné laky karoserie. Antikorozní ochranou automobily koncernu PSA Peugeot Citroën vynikají i nad takovými konkurenty, jako jsou třeba Ford Focus nebo Opel Astra. Pokud karoserie „třistasedmičky“ koroduje, zpravidla je to dáno předchozím mechanickým poškozením. K častým závadám patří vůle na přední nápravě, zejména v táhlech stabilizátoru. Vyskytují se nadměrně opotřebená ložiska kol, hlásící se o výměnu typickým hučením, nebo zvlněné brzdové kotouče. U některých vozidel se můžete setkat s nedopisujícím centrálně umístěným displejem na palubní desce. Daleko větší problémy ale mohou způsobit vadné přepínače pod volantem. V extrémním případě dochází ke zmatené práci směrových světel. Tyto páčky je pak třeba vyměnit včetně jejich elektroniky, což není nejlevnější. Zatímco benzinové verze občas potrápí vadné zapalovací cívky, turbodiesely se mohou potýkat s poruchami vstřikovačů nebo problémy s filtrem pevných částic. Silnější naftové motorizace dostaly dvouhmotový setrvačník, který taktéž nemusí být v ideální kondici. O výměnu se přihlásí typickým klapotem zespodu motoru při volnoběžných otáčkách. Klapání přitom zcela zmizí, nebo změní zvuk při sešlápnutí pedálu spojky. Turbodiesely 1.6 HDi se mohou potýkat s vadným turbodmychadlem, ale pouhá jeho výměna či repase nestačí. Je bezpodmínečně nutné vyčistit sítko v přívodu mazacího oleje k turbu, jinak nové turbodmychadlo dlouho nevydrží. U tohoto motoru se také častěji vyskytují problémy s EGR ventilem nebo úniky motorového oleje. Výhodou Peugeotu 307 je cenová dostupnost náhradních dílů běžně podléhajících opotřebení. Pokud tedy při výběru ojetiny sáhnete po udržovaném automobilu, běžná údržba určitě není tím, co by vás mohlo cenově zaskočit.