Autofotka týdne: Nádherný koncept vzpomíná na krásné peugeoty

Mezi nejzářivější hvězdy bude patřit Peugeot se svým nádherným konceptem pojmenovaným e-Legend. Už kvůli němu má smysl na autosalon pod Eiffelovku zamířit.



Jak dnešní zvyklosti velí, má elektrický pohon a prezentuje technologie pro autonomní řízení. Ale v prvé řadě je to hlavně skvělá designérská práce, která vzpomíná na doby, kdy Peugeot vyráběl jedna z nejkrásnějších aut v Evropě. E-Legend tak připomíná Pininfarinou tvarované kupé postavené na základech Peugeotu 504, který se představil před padesáti lety, v roce 1968; kupé dorazilo v následujícím roce.

Je to neo-retro, to dnes frčí. Boční silueta s velkým skleníkem kabiny a pontonem karoserie připomínajícím bárku je dokonale vyvážená a připomene, jak to bylo hezké, když ulicemi jezdilo také něco jiného než otylá SUV. Nízkou příď a subtilní záď zdobí filigránské detaily přidávající do historizujících tvarů modernu dnešních technologií.

Auta jsou dnes tvarovaná jako jedna hmota, ze které designéři modelují knedlíkovité tvary zaoblených aerodynamických karoserií. Peugeot e-Legend má tělo tvarované jinak, tak nějak postaru, jednotlivé hmoty jsou tvarované zvlášť a pospojované v jasných proporcích. Koncept je 4 650 centimetrů dlouhý, 1930 cm široký, 137 cm vysoký s rozvorem 2690 cm. Ráfky kol jsou devatenáctipalcové.

Zvnějšku je na fotkách ocelově šedý, při osobním setkání odhalíte, že mění barvy podle dopadajícího světla - od jiskřivě šampaňské po bronzovou.

Vnitřek, to jsou šedesátky a sedmdesátky ve vrcholové formě. Nádherný mondénní obývák v zářivě modrém sametu - tehdy měli lidé fantazii a odvahu, dnes je vrcholným odvazem od šedi a černi příplatková hnědá barva řídké melty.

Obrovité sedačky seskládané z „buřtíků“ a tvarované v duchu tehdejších představ o ergonomii lákají k usednutí. Kdo někdy v tak starém autě seděl, vzpomene, jak to bylo měkké a pohodlné. K tomu vysouvací opěrka hlavy, která - když v křesle nikdo nesedí - může být schovaná v těle opěráku, a dřevěné prvky připomínající designové interiéry. A spousta světla z velkých prosklených ploch bez tlustých sloupků.

Připomínkou, že jsme v 21. století, je 16 displejů rozesetých po interiéru (přístrojový štít je složený ze tří) a volant, který je tlustý, hranatý a připomíná spíše knipl. Když šoféra řízení omrzí, volant se zasune a peugeot přejde do autonomního režimu. Na výběr je z několika módů, ty autonomní jsou SOFT, ten je zaměřený na komfort posádky (komunikační rozhraní zobrazuje na displejích jen nejzákladnější informace) a pak geekovský hardcore SHARP, který vyznává dynamiku a konektivitu. To se z přístrojovky stane obrovitý 49palcový displej, sedadla se automaticky přenastaví a otevřou se schránky se smartphony vybavené indukčním nabíjením. Vidíte, dnes už pod sportování v autě spadá i sjíždění sociálních sítí, divná doba.

Pro dinosaury, kteří si ještě pamatují časy, kdy auto sloužilo k ježdění a řídilo se, má e-Legend připravený mód LEGEND, což je takový výletnický režim, při kterém se na displeji promítá grafika ve stylu Peugeotu 504, a pak BOOST pro vysokorychlostní přesuny od nabíječky k nabíječce.

Pod kapotou totiž nepřede vidlicový šestiválec, ale elektromotor s výkonem 340 kW (462 koní) a 800 Newtonmetry, které posílá na kola obou náprav. Na plnou 100kWh baterii prý ujede 600 kilometrů (rychlonabíjením se na 500 kilometrů nabije za 25 minut), ale to zase moc nevyužije raketové zrychlení, z nuly na stovku se e-Legend umí rozjet za čtyři sekundy a frčí až 220 km/h.