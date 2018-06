V Praze je celosvětový sraz peugeotů, nejstarší je z Česka

„Od 8. do 10. června se stane Česká republika místem, kam se budou upírat zraky všech fanoušků francouzské značky Peugeot,“ popisuje Radka Matthey z českého zastoupení značky. Celosvětový sraz francouzské automobilky se v Česku koná vůbec poprvé ve své dvacetišestileté historii.



„Mezi účastníky z celé Evropy jsou nepřehlédnutelně zastoupeni i Češi, kteří na start přistaví kromě jiných i dva nejstarší vozy – Peugeot 172 M z roku 1928 a Peugeot 201, který je jen o rok mladší,“ popisuje Matthey.

Dorazí také exkluzivní Peugeot 402 Cabrio Darl’mat z roku 1938. „Ve startovní listině jsou hojně zastoupeny také modely z padesátých a šedesátých let, jako například Peugeot 403 a 404. Mladším modelům vévodí, co do počtu vozů, Peugeot 504 a samozřejmě ikonický Peugeot 205 v celé řadě verzí, včetně legendární 205 T16 vyrobené v počtu 200 kusů jakožto homologační série k závodnímu Peugeotu 205 T16,“ láká diváky Radka Matthey.

Nejvzdálenější účastník je z Kostariky, odkud si nechal jeden z účastníků lodí přepravit svůj Peugeot 403 Cabriolet. Celkem se akce zúčastní majitelé veteránů z 11 zemí. Dominuje Francie s 29 posádkami, následuje Belgie s 11 a Německo s 9 posádkami.

„Českých zástupců dorazí šest, nicméně jejich vozy jednoznačně bodují z historického hlediska. Mezi sedmi nejstaršími veterány jsou čtyři z Česka. Dle pravidel tedy odstartují mezi prvními a diváci je tak mohou vidět v čele veteránského konvoje,“ popisuje Radka Matthey.

Během víkendu absolvuje zhruba osmdesát posádek trasu dlouhou 170 kilometrů. Celá akce startuje v sobotu ráno krátkým prologem vedoucím na pražské Dvořákovo nábřeží. Následně týmy vyrazí v půlminutových intervalech na třicetikilometrovou trasu vedoucí Prahou a jejím blízkým okolím.

Po obědě pak na účastníky čeká nejdelší přesun z Prahy na zámek Zbiroh. Tato etapa měří 94 kilometrů a vede kromě jiného po krásných silnicích Berounska a Křivoklátska. „V rámci tohoto úseku čeká na řidiče a spolujezdce výzva v podobě testu přesnosti – úseku, kde je průjezd měřen na setinu sekundy přesně, a za odchylku od stanoveného času jsou týmu přiděleny trestné body,“ popisuje Radka Matthey.

„Večerní program posádek na zámku Zbiroh bude nejen společenský, ale také soutěžní, neboť zde proběhne odborné hodnocení přibližně dvacítky vozů přihlášených do soutěže elegance.“

V neděli posádky odstartují ze zámku Zbiroh a poslední etapa dlouhá 40 kilometrů je přivede na nádvoří Plzeňského pivovaru.