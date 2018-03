S menším kolem vzadu. Skútr Piaggio Medley oslní obřím úložným prostorem

Medley má navíc prakticky všechny moderní funkce dnešních skútrů jako úsporný motor Euro 4 s dvoulitrovou spotřebou, dvoukanálový systém ABS a dokonce i systém Start&Stop.

Skútry s pořádně velkými koly 15 až 16 palců jsou zvláště v jižní Evropě stále populárnější, protože nabízejí téměř stejně dobré jízdní vlastnosti ve vyšších rychlostech jako motocykly. Kličkování ve městě zvládnou podobně jako malé skútry, ale na víceproudých příměstských tazích mají nesrovnatelně jistější řízení.

Dovolují i razantní průjezdy zatáčky ve více než osmdesátikilometrové rychlosti, kde by klasické skútry s 12palcovými koly už jen s vypětím sil stíhaly stabilně držet stopu.

Ovšem daní za tuto konstrukci bývá malý podsedlový prostor, obvykle na jednu otevřenou helmu. Aby skútr mohl plnit svoji praktickou funkci, majitelé si obvykle dokoupí kufr na zadní nosič a naloží ho těžkým nákupem. Jenže to zase citelně posune těžiště a zhorší jízdní vlastnosti.

Skvělý design a spousta místa na nákup

Stopětadvacítka Medley na to jde chytře a místo obvyklé kombinace dvou šestnáctipalcových kol si velké kolo nechala jen vepředu a dozadu osadila 14palcový ráfek. K tomu konstruktéři upravili i rám a odpružení. Výsledkem jsou jízdní vlastnosti i pohodlí, které se vyrovnají etalonu v této třídě, japonskému eSHáčku.

Jenže na rozdíl od něj umí levnější Piaggio uložit pod sedlo jednu integrálku a před ni ještě jednu otevřenou přilbu – nebo opravdu velký nákup o celkovém objemu až 36 litrů. Úložný prostor je navíc osvětlený a s možností otevření pouhým dotekem tlačítka vedle řídítek. A to ještě musíme zmínit háček na zavěšení další velké tašky před koleny jezdce, protože Medley má jen mírně zvýšený středový tunel pro zpevnění rámu.

Piaggio Medley

Piaggio Medley je na první pohled italský skútr, a to znamená zejména dokonalý design. Celkovou štíhlou linii zdůrazněnou vysokým chromovaným pruhem na přední kapotě sice u testovaného kousku trochu narušoval zateplený textilní kryt na nohy a přídavný plexištít, ale i tak je jasné, že Medley patří k italské designové špičce.

Prohnuté boční plasty a navazující světlomety s LEDkovými obrysovými světly i kvalita laku, červenou nití prošívané sedlo nebo dvě barvy plastů použité v dolní části vyzařují eleganci, která se neomrzí ani po pár letech. Italky nestárnou, Italky zrají!

Také na ergonomii je znát, že Piaggio vyrábí skútry už přes sedmdesát let. Na skútr se v pohodě poskládají dlouháni a přitom ani menší postavy nemají potíže bezpečně došlápnout po zastavení na zem. Výška sedla 799 mm nad zemí není ten hlavní údaj. Mnohem důležitější je chytře tvarované sedlo s vykrojením pro stehna. Díky tomu není provozní hmotnost 140 kg problém ani pro něžné pohlaví a to samé platí třeba i pro snadné vyhoupnutí stroje na hlavní stojan. Snad jen místa pro chodidla by tu mohlo být víc. Při delších jízdách by se hodila možnost si občas změnit polohu nohou.



Piaggio Medley v číslech Motor: Kapalinou chlazený jednoválec, 4T, 4V, splňuje normu Euro4

Objem: 124,5 ccm

Max. výkon: 9 kW při 8.250 ot/min

Max. točivý moment: 11,5 Nm při 6.500 ot/min

Max. rychlost: 95 km/h

Startování: elektrické

Pohon: automatická převodovka s variátorem

Přední odpružení: hydraulická teleskopická vidlice

Zadní zavěšení: hydraulická pružina s nastavitelným předpětím

Brzdy: Vepředu Ø 260 mm kotouč, vzadu Ø 240 mm kotouč

Přední pneu: 100/80 16" bezdušová

Zadní pneu: 110/80 14" bezdušová

Rozměry (D/Š/V): 2 020/705/1 190 mm

Rozvor: 1 396 mm

Výška sedla řidiče: 787 mm

Provozní hmotnost: 140 kg

Objem nádrže: 7 litrů

Před koleny jezdce jsou k dispozici dvě schránky a jedna z nich ukrývá nabíjecí zdířku USB pro napájení navigace nebo nabíjení mobilního telefonu. Na pravé rukojeti řídítek máte pod palcem přepínač systému Stop&Start. Systém umí po zastavení po třech sekundách vypnout motor a okamžitě jej nastartovat při povelu plynovou rukojetí.

Kromě určité úspory paliva při delším čekání na semaforech je to docela příjemné, protože sedíte na naprosto nehybném stroji a odpočíváte, neruší vás žádné vibrace. Pak stačí jen vzít za plyn a bezpřevodový startér napojený přímo na klikovou hřídel umožní okamžitou akceleraci.



Moderní pohonná jednotka se sníženým vnitřním třením (kapalinou chlazený jednoválec se čtyřmi ventily s označením iGET) umí maximální výkon 9 kW (12,2 koní) a točivý moment 11,5 Nm, což se promítne do maximální rychlosti těsně nad 100 km/h. Pokud budete jezdit s mírnou rukou, můžete se dostat až na slibovanou kombinovanou spotřebu 2 l/100 km, při svižnější jízdě však počítejte se dvěma a půl litry.

Přístrojová deska kromě obvyklých kontrolek a tří analogových budíků (ukazatel paliva v nádrži, tachometr a teplota motoru) obsahuje displej palubního počítače, u kterého nás během únorového testu strašil údaj o venkovní teplotě atakující mínus deset. Díky zateplenému textilnímu krytu na nohy se však dalo v pohodě jezdit i jen v džínách.

Piaggio Medley se zimním krytem na nohy

Pneumatiky na promrzlém asfaltu mají pocitově jen asi poloviční přilnavost oproti létu a každou chvíli se mi pod rukou rozdrnčely páčky brzd, když se aktivoval dvoukanálový systém ABS. Zatímco v létě se dá v pohodě jezdit i na skútrech bez ABS, v zimě, kdy často jde do smyku i přední kolo, už bych to radši nezkoušel.

Stejně jako kryt na nohy se osvědčil i přídavný plexištít. Co je v létě nevinný vánek při jízdě po městě padesátkou, je v zimě kousavý nepřítel a rád jsem se přikrčil za štítek. Z dostupné výbavy jsem oželel jen textilní návleky na ruce, takzvané „sloní uši“, protože se mi moc nezamlouvá vidina případného pádu s rukama připoutanýma k řídítkům.

Poslední verze modelu Piaggio Medley S125ie ABS se kromě léta osvědčila i v náročném zimním testu a ukázala hlavně své praktické vlastnosti. Za svoji vcelku příznivou cenu 80 tisíc korun umí nabídnout velmi dobré jízdní vlastnosti skútru s velkými koly včetně slušného odpružení i na rozbité ulice, moderní motor Euro 4 s nízkou spotřebou a obrovský podsedlový prostor na dvě přilby. Aby mohl konkurovat dražším maxiskútrům, už mu chybí snad jen dálkové „bezklíčové“ startování.