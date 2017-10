Bílé čáry na silnici mají řidičům napovídat, změnit je není jednoduché

Předem je třeba zdůraznit, že vodorovné značení za tuto nehodu absolutně nemůže. Na místě byla plná čára, kterou je zakázáno přejet. Vina jde jednoznačně za řidičem, který ve středu podlehl zraněním.

Jak má ovšem probíhat tvorba „malování čar“ na silnici? „Pokud nejde o pouhou obnovu stávajícího vodorovného dopravního značení, musí mu předcházet prověření situace na dané komunikaci,“ vysvětluje certifikovaný auditor bezpečnosti pozemních komunikací Milan Tesař.

„K tomu slouží například bezpečnostní inspekce stávajícího stavu, která posoudí vše, co brání v rozhledu, odborně řečeno prověří rozhledové poměry a to v případě směrového i výškového vedení komunikace. Musí proběhnout obhlídka místa, identifikují se vady a bezpečnostní rizika a navrhne se opatření.“

Laicky řečeno se posuzuje, jak je vidět do zatáčky, přes horizont, co vše překáží v rozhledu a podobně. To vše se děje s ohledem na nejvyšší povolenou rychlost v místě. Dopravní značení, které pak z tohoto posouzení vznikne, má řidičům především pomáhat – navodit princip samovysvětlující komunikace: přerušovaná čára má naznačit řidiči, že vidí dostatečně daleko tak, aby mohl předjet, plná čára naopak. Řidiči ovšem mají často pocit, že tomu značení neodpovídá, že jsou například přerušované čáry před horizontem, za kterým není vidět auto.

Milan Tesař na to má vysvětlení: „Pravděpodobně jde o stav, kdy dopravní značení, svislé i vodorovné, vzniklo podle situace dané v minulosti a tehdy platných předpisů, přičemž takto bylo zaneseno do tzv. pasportu (technické dokumentace) komunikace a správce silnice ho posléze obnovuje podle něj, i když se situace v místě třeba podstatně změnila.“ Například vně vozovky vyrostly keře, stromy, reklamní poutače, zvýšila se maximální povolená rychlosti v místě a podobně.

„Pokud se tedy obnovování děje, dělá se často podle těchto starých pasportů. Obecně pak správci silnic nechtějí investovat do vodorovného značení starých rozbitých silnic, je to logické, zejména je-li v plánu nějaká rozsáhlá rekonstrukce“ vysvětluje bezpečnostní auditor.

„Postup by však měl být takový, že pokud se přistoupí ke komplexní obnově, mají se všechny tyto aktuální věci posoudit a prověřit,“ dodává Tesař. Jak se mají čáry na silnici malovat, je dané státní normou pro projektování komunikací a křižovatek. „Existují také technické podmínky definující vodorovné dopravní značení. Ideálně má být v nepřehledných místech doplněno svislým dopravním značením,“ dodává odborník na projektování komunikací.

Změna dopravního značení - například nahrazení přerušované čáry plnou - není jednoduchá. Vyžaduje to nové stanovení, povolení umístění dopravního značení a je to přesně daný administrativní proces. „Návrh změny musí vypracovat autorizovaný projektant a vše pak posuzuje silniční správní úřad, policie a správce komunikace,“ vysvětluje Tesař, podle kterého je to anabáze na tři až čtyři měsíce. „Správce komunikace nemůže značení měnit svévolně,“ zdůrazňuje Milan Tesař.