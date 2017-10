VIDEO: Plná čára se nepřejíždí, řidiči na to kašlou

Čeští řidiči si ovšem s dodržováním předpisů hlavu nelámou, potvrzuje to sestřih záběrů, které jsme shromáždili. O tom, jak řidiči v Česku respektují předpisy se opět začalo mluvit po tragické nehodě, která se stala tento týden u Nelahozevsi (více čtěte zde).



Čáry se nepřejíždí Podélná čára souvislá: Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. Dvojitá podélná čára souvislá: Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.

Plná čára je jako zeď učili nás v autoškole. Prostě se nepředjíždí. Jedinou výjimkou je objíždění překážky v provozu.

Plná i dvojitá plná čára (vodorovné dopravní značení) samy o sobě zákaz předjíždění neznamenají. To upravují klasické dopravní značky (svislé dopravní značení), které jsou čárám na silnici nadřazené.

Pokuta za přejetí plné čáry je v blokovém řízení do dvou tisíc korun a ve správním řízení do 2,5 tisíce. Za porušení zákazu předjíždění jsou ovšem sankce daleko vyšší: pokuta od pěti do deseti tisíc korun, zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku a sedm trestných bodů do karty řidiče.