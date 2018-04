Tahák do pneuservisu: jak správně koupit obutí

Každá pneumatika dnes musí být označena řadou kódů, které popisují její rozměry, vlastnosti nebo třeba stáří. Některé z nich jednoznačně určují, jestli ten který plášť můžete použít na svém autě, jiné napovídají, jestli se jedná o pneumatiku vhodnou pro dané období, a z dalších se dá vyčíst, jestli už guma není „prošlá“. Jak na to, abyste tedy v pneuservisu nenaletěli?



245/45 R 18 100 Y



Toto je základní označení pneumatiky, které by mělo být v souladu s velkým technickým průkazem vašeho vozu, na jehož zadní straně naleznete rozměry plášťů, které můžete na auto nazout. Jak v něm číst?

245 je šířkou pneumatiky v milimetrech. Zjednodušeně řečeno: širší pláště dokážou přenést větší příčné i podélné síly, ale jsou také hlučnější a mají větší valivý odpor, což znamená vyšší spotřebu. Většinou také platí, že s větším průměrem ráfku roste u jednoho typu vozu i šířka pneumatiky.

45 určuje výšku pneumatiky v poměru k její šířce. V tomto případě je tedy výška pláště 45 % jeho šířky, pokud bychom to převedli na milimetry je guma vysoká 110,25 mm. Praktický význam? Vyšší profilové číslo znamená „balonovitější“ pneumatiku. Ta obyčejně bývá komfortnější, ale kvůli výraznější deformaci při přenosu bočních sil (tedy při zatáčení) se projevuje méně jistými jízdními vlastnostmi. Nižší pneumatiky také znamenají větší riziko pro disky, které se snadněji odřou o obrubník nebo ve výtluku. U nízkoprofilových pneu proto doporučujeme volit takové, které jsou navíc označeny písmeny MFS, FR, RPB, FP, tyto pláště mají tzv. ochranu ráfku, tedy gumovou lištu u patky pneumatiky, které disk ochrání před odřeninami.

Písmeno R značí konstrukci pláště. Dnes můžete dát ruku do ohně, že pro osobní auto budete potřebovat radiální pneu, které jsou označeny právě eRkem. Takové gumy mají vlákna v kostře orientována kolmo na směr odvalování. Tzv. diagonální pneu se dnes již na osobní auta nemontují, označeny jsou písmenem D a vlákna v kostře se v jejich případě různě kříží pod úhlem 30-40 stupňů. Slovo RADIAL je na bočnici pneumatik uvedeno rovněž a to ve spojení s TUBELESS, které označuje bezdušové pláště (dnes rovněž naprostý standard).

Číslo 18 je průměrem ráfku v palcích. Logicky platí, že čím větší na své auto dáte disky, tím nižší (tedy s nižším profilovým číslem) budete potřebovat gumy. Zde se ale opět musíte držet předpisů v technickém průkazu. Výrobci aut dnes u svých modelů předepisují tzv. tyre clustery – rozsah rozměrů disků, který se hodí pro určitou specifikaci vozu. Od jejich typu se totiž odvíjí i další součástky (tlumiče atd.). 19“ kola na autě, které původně mělo 15“ plechové disky, totiž vyžadují odlišné nastavení podvozku a nemohou pracovat správně. Tabulky alternativních rozměrů pneumatik najdete na webu, nebo by je měli mít v pneuservisu.

Další číslo 100 označuje maximální možnou zátěž na jednu pneumatiku. Aby to s ním nebylo tak snadné, odpovídající zatížení v kg si musíte najít v další tabulce. V tomto konkrétním případě znamená číslo 100 maximální zatížení 800 kg. Index nosnosti (LI – Load Index) je stejně jako rozměr pneumatiky předepsán ve velkém techničáku. Můžete samozřejmě použít i pláště s vyšším indexem, výrobci pneumatik vám často ani na výběr nedají. S ohledem na výrobní logistiku se často pneu dodávají s nejvyšším možným indexem nosnosti.

Rychlostní indexy pneumatik M - 130 km/h

P - 150 km/h

Q - 160 km/h

R - 170 km/h

S - 180 km/h

T - 190 km/h

H - 210 km/h

V - 240 km/h

W - 270 km/h

Y - 300 km/h

Písmeno Y je tzv. rychlostním indexem (SI – Speed Index) a označuje nejvyšší rychlost, na jakou je pneumatika stavěná. Vysvětlení naleznete v tabulce. Náš ukázkový plášť tedy zvládne až 300 km/h. Stejně jako v případě indexu nosnosti i rychlostní index je předepsán ve velkém technickém průkazu a použít by se měly pneu s určeným nebo vyšším. Jedinou výjimkou jsou zimní pneu, jež často nejsou s předepsaným SI dostupné, tehdy můžete použít pláště s o stupeň nižším indexem, ale neměli byste pochopitelně překročit pneumatikami určenou maximální rychlost. Pozor, v Itálii rychlostní indexy v létě kontrolují, a bojují tak proti používání zimních pneu mimo sezonu. Pokuta může překročit 45 000 Kč.



Za tímto povinným shlukem písmen a číslic následují další kódy, které označují další vlastnosti pneumatiky. Typické je spojení XL, jež nesou zesílené pláště s vyšší nosností, tedy s vyšším indexem nosnosti, než je běžné. Má smysl XL pneu kupovat? Jen v případě, že jejich zvýšený index nosnosti předepisuje technický průkaz nebo pokud často jezdíte s extrémně zatíženým autem, jejich zesílená konstrukce totiž jinak zbytečně zhoršuje komfort. Hned za kódem zvýšené nosnosti byste našli zmíněné označení ochrany ráfku (FR atd.).



Správná guma pro určitou značku

Následovat může dvou- až třípísmenný kód, který označuje homologaci dané pneu pro použití na vozech určité značky. Např. OE nebo SK platí pro Škodu, VW pro Volkswagen, MO nebo MOE pro Mercedes. Homologace pláště znamená to, že je výrobcem auta schválen, na takové pneumatiky bývají odladěny elektronické systémy vozu, auto s nimi má ideální jízdní vlastnosti. Pneumatikářské koncerny nabízejí v tomto případě výrobcům možnost ladit si charakteristiky pláště podle definovaných parametrů. Zapotřebí jsou také speciální zkoušky. Typickou chybou je třeba obutí pneumatik určených pro mercedesy (které mívají obecně měkčí bočnice) na audi (s tvrdšími bočnicemi). Pneuservisy znají mnoho případů vysvléknutých „mercedesových“ pneumatik z předních ráfků u agresivně jezdících řidičů Audi A6 s těžkým třílitrovým turbodieselem pod kapotou.

Několik různých typů označení mohou podle výrobce nést tzv. runflatové pneumatiky: DSST, SSR, ZP, RFT, ROF, EMT, ZPS, HRS, RSC. Tyto pláště po defektu dovolují dojet s opatrností do servisu bez nutnosti opravy, jejich průkopníkem je BMW, dnes jsou běžné i u Mercedesů. Podobně jako v případě pneu pro vyšší zátěž i v jejich případě zesílená konstrukce zhoršuje jízdní komfort. Auto, které je jimi vybaveno, by mělo také mít elektronickou kontrolu tlaku v pneumatikách.

V neposlední řadě mohou následovat písmena M+S, případně symbol hory se sněhovou vločkou (alpský symbol). První označuje pneumatiku se zlepšeným záběrem na sněhu nebo ledu, tedy i celoroční nebo terénní plášť. Zimní pneumatiky splňující mezinárodní předpisy musí být vždy označeny právě alpským symbolem. Např. v Německu takové pláště v zimě zákon již vyžaduje, s pouhým M+S (jako v Česku) se tamní policisté spokojí jen u starších pneumatik.

Jak je guma stará?

Bočnice pneumatiky dokáže pomoci i s určením míry jejího opotřebení nebo stáří. Míru sjetí dezénu prozradí tzv. TWI. Tímto kódem je na bočnici označeno místo, kde se ve vzorku nachází speciální výstupek, jenž vymezuje zákonný limit minimální hloubky dezénu (1,6 mm). Jakmile se srovná s dezénovými bloky, zákon přikazuje plášť vyměnit. Výrobci jako Continental nebo Nokian, kteří s ohledem na bezpečné jízdní vlastnosti (brzdné dráhy na mokru, akvaplaning) razí politiku měnit letní pneumatiky dříve (s 3mm vzorkem), mají také speciální ukazatele této hloubky dezénu. U Continentalu se jedná o logo kapky s křížkem. U zimních plášťů podobný symbol s vločkou ukazuje 4mm indikátor (ten je v zimě předepsán v Česku i zákonem).

Kromě míry opotřebení vzorku rozhoduje o nutnosti výměny pneumatiky i její stáří. To určuje tzv. DOT kód. Jedná se o čtveřici čísel v ovále, např. 2217, jež definují týden a rok výroby. Guma s kódem 2217 tedy byla vyrobena v 22. týdnu roku 2017. Deset let staré pneumatiky již mají to nejlepší za sebou a je nutné je vyměnit. To samozřejmě platí i pro rezervu. Guma postupem času degraduje a ztrácí požadované vlastnosti. Na druhou stranu však také platí, že při správném skladování (v chladu, temnu a suchu, bez přístupu chemických látek) si díky speciálním přídavkům ve směsi dokáže plášť udržet svoje vlastnosti z výroby po dobu pěti let. V pneuservisech nebo prodejnách se tedy můžete setkat i s pět let starými plášti, které jsou zcela podle doporučení výrobce prodávány jako nové. Obezřetnější buďte ale ve chvíli, kdy kupujete pneumatiky z druhé ruky, kdy se kromě hloubky zbývajícího vzorku zaměřte rovněž na stáří pláště. Mimochodem: podle DOT kódu dokážou výrobci odhalit jakýsi rodný list pneumatiky, tedy konkrétní použitou směs nebo výrobní stroje.