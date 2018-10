Čekání na přezutí na zimní pneumatiky se prodloužilo až na tři týdny

Ceny přezouvání se zvýšily zhruba o desetinu. Vyplývá to z informací prodejců a pneuservisů.



Od 1. listopadu musí mít auta nazuté zimní pneumatiky, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza, případně lze vzhledem k povětrnostním podmínkám jejich výskyt předpokládat. Zimní sezona trvá do konce března.

Podle ředitele obchodu Pneumatiky.cz Vojtěcha Schwangmaiera se motoristé primárně řídí podle listopadového termínu. Oproti minulému týdnu se poptávka po výměně ztrojnásobila. „Naše partnerské pneuservisy musejí přidávat víkendové termíny, přesto se například v Praze pohybuje čekací lhůta na úrovni 14 dnů. V časech mezi 16:00 a 17:00 jsou to ale i více než tři týdny,“ dodal.

Průměrná doba čekání v pneuservisech Auto Kelly je nyní pět až šest pracovních dnů, ale podle ředitele marketingu Michala Knora je potřeba počítat s tím, že změna počasí, která vytíženost pneuservisů významně ovlivní, bude mít dopad i na čekací dobu. „Obecně platí, že řidiči začínají řešit přezutí na zimní pneu, jakmile teplota na přelomu října a listopadu klesne pár dní po sobě pod sedm stupňů Celsia, protože je známo, že letní pneumatiky začínají tuhnout, a tak ztrácejí svou účinnost a bezpečné jízdní vlastnosti,“ podotkl. Nejprodávanější rozměr pneumatik je podle něj 195/65R15.

Test zimních pneumatik Čeká vás nákup nových zimních pneumatik? Řiďte se podle toho, jak se jednotlivé modely chovají na sněhu, ledu nebo mokrém studeném asfaltu. Letos si za zimní gumy raději trochu připlaťte. Dva levnější modely v aktuálním testu německého autoklubu ADAC pro zimu 2018 zcela propadly (více zde).

Pneuservisy stejně jako jiná odvětví trpí nedostatkem kvalitních pracovních sil. To spolu s dlouholetou stagnací cen v předchozích letech znamená, že si řidiči na výměnu 15palcových pneumatik musí připravit zhruba 800 korun. Ve velkých městech jako Praha nebo Brno jsou ceny ještě o něco vyšší.



V případě přezutí na zimní pneumatiky by se řidiči měli řídit takzvaným pravidlem čtyř. To znamená, že je nutné měnit vždy všechny čtyři pneumatiky, které by měly být v provozu maximálně čtyři roky a jejich dezén by měl mít hloubku minimálně čtyři milimetry.