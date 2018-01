Au revoir la France: Pobřeží slonoviny vyhlásilo válku vrakům

Do západoafrického Pobřeží slonoviny nebude možné dovézt ojetinu starší pěti let. Vláda tak chce bojovat proti klimatickým změnám i tragickým následkům nehod. Tři čtvrtiny aut v zemi jsou starší 16 let, často jde o vysloužilé francouzské taxíky.