Motorkáři zahájili sezonu v Poděbradech, s rozježděním jim pomůže policie

Kampaň Začněme spolu, aneb kolama dolů už odstartovala, ale první jízda se uskuteční 22. dubna. Policie motorkáře oslovuje přes média, Facebook i známé osobnosti tak, aby se to dostalo podvědomí celé komunity.

"Celá akce pojede až do léta - končí 16. června. Úmyslně jsme to roztáhli až do června, aby měla informace čas ke všem dojít, aby se o tom mezi motorkáři mluvilo," míní šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

Motorkáři se projedou zajímavou trasou za doprovodu policie, která bude kolem poledne končit na jednom z devíti polygonů v Česku. „Tam bude připraven vzdělávací program na podporu bezpečnosti. Chceme, aby se zábavnou formou dozvěděli o tom, že tu jsou nějaké polygony, kde se mohou rozjezdit po sezóně."

Ředitel dopravní policie Tomáš Lerch

Podobná akce pro motorkáře jde od policie letos poprvé?

Ano, jde o první akci tohoto typu. Sami jsme zvědaví, co nám projekt přinese, nicméně jsme se inspirovali v zahraničí, kde fungují podobné vyjížďky. Já jsem tomu ovšem chtěl dát nějakou přidanou hodnotu právě toho místa, kam se jede a které by pro motorkáře mělo být atraktivní. Pokud o to bude zájem, rádi bychom s takovou akcí přišli každý rok vždy od té půlky dubna, aby měli motorkáři možnost se po zimě rozjezdit. Úvod sezóny je pro motorkáře vždy nejtěžší z hlediska nezvládnutí řízení, nezvládnutí stroje. Druhá polovina sezóny už je spíše o tom, že je někdo přehlédne a podobně.

V rámci akce chceme pokrýt co největší plochu České republiky. Pokud do budoucna vzniknou další polygony, vynasnažíme se o spolupráci i tam, bez ohledu na to, kdo jej provozuje. Jde nám hlavně o osvětu.

Máte na jednotlivé jízdy nějak omezenou kapacitu?

Máme to omezeno na 200 motorkářů - to je ještě množství, kde jsme schopní to nějak korigovat. Samozřejmě nemůžeme a nebudeme nikomu bránit, aby se k jízdě po cestě připojil. Ale tady se budou registrovat, přihlásí se jednoduše přes náš webový formulář. V momentě, kdy dorazíme na polygon, počítáme, že se k nám přidají třeba ti, co nechtěli jet jízdu. Tam může přijet kdokoli, není to nijak omezené.

Je trénink na polygonu nějak zpoplatněn?

Ne, jízda i čas na polygonu je pro ně zdarma.

Jak dlouhá je trasa, kterou chcete projíždět?

Je to zhruba 80 až 90 kilometrů. Zpravidla jde o zajímavé motorkářské lokality, také jsme zvolili silnice druhých tříd, kde se dá dobře a v pohodě projet. Určitě nepojedeme přes dálnici. Když nám kolegové ty trasy tipovali, tak zadání znělo jasně: aby to byla motorkářsky zajímavá trasa.

Morava je z hlediska umístění polygonů trochu vyčleněná. Bude zahrnuto Brno?

Brno není členem Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů, ale my jsme v tomto případě oslovili všech devět polygonů v Česku a naše akce proběhne, tuším 16. června, i v oblasti Brna. Zakončení kampaně bude právě na tom nejnovějším polygonu, který vznikl na Masarykově okruhu v Brně.