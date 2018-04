Moskvič s neexistující českou SPZ jel 150 km/h, tvrdí Francouzi

Libor Koula, invalidní důchodce z Kladna, musel ovšem podle Francouzů nejspíš překonat fyzikální zákony. Se svým moskvičem, který má uváděnou maximální rychlost 138 kilometrů v hodině, měl jet 18. února ve Štrasburku 150kilometrovou rychlostí v místě, kde se může jet maximálně stodesítkou.



Jenže Libor Koula má svého moskviče odstaveného už roky doma v garáži. Auto má obuté sjeté letní gumy a hlavně už má šest let nové registrační značky. Ty, na které dorazila pokuta z Francie, odevzdal při převodu vozu v roce 2011. „Značky byly rozstřiženy ještě v úřadovně v Kladně na tři kusy,“ uvedla pro televizi Prima Lenka Růžičková, mluvčí magistrátu města Kladna.

Francouzské pokuty mířící do Česka jsou psány velmi dobrou češtinou. Dokument, který dorazil majiteli moskviče, zní jasně: pan Koula má zaplatit pokutu 90 eur, když to neudělá do 76 dnů, pokuta se navýší na 375 euro a když ji nezaplatí vůbec, hrozí mu soud. Nyní Libor Koula čeká na odpověď na reklamaci, kterou do Francie poslal.